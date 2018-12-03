Isparta Genç İşadamları Derneği (IGİAD), Isparta Garnizon Şehitliği'ndeki 42 şehit temsilen fidanları toprakla buluşturdu.Isparta - Afyonkarahisar Karayolu üzerindeki Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gösterilen alanda 42 şehit için fidan dikimi yapıldı. IGİAD Başkanı Barış Gümüş ve çok sayıda dernek yöneticisi, üyeler ve gönüllülerden oluşan topluluk, dikilen fidanların yanlarına şehitlerin isimlerini yazdılar.IGİAD Başkanı Barış Gümüş, "Bugün hayatımın en unutulmayacak günlerinden birini yaşadım. Garnizon Şehitliği’ndeki, 42 aziz şehidimiz adına IGİAD Şehitler Ormanı oluşturarak, fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Milletimiz ve kutsal vatanımız için kanlarını bu topraklara feda eden yiğitlerin adına fidanlar büyüyecek inşallah. Allah hepimizden razı olsun" dedi.IGİAD Başkanı Gümüş, ayrıca yapılan etkinliğe destek veren Orman Bölge Müdürlüğü personellerine teşekkür etti.İHA