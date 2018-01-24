ISPARTA'DA O TAKIMDAN BÜYÜK BAŞARI

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig Erkekler A Grubunda Elmaspor, Alanya Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig Erkekler A Grubunda Eğirdir Elmaspor, Alanya Belediyespor’u konuk etti. Eğirdir Elmaspor Ligin 18. haftasında Eğirdir Kapalı Spor Salonunda karşılaştığı Alanya Belediyespor'u 25-20, 25-20, 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup etti.Elmaspor, Okay Serçe, Mert Erfidan, Sercan Cihangir, Mahircan Tosun, Bulut Kurt, Eren Öner, Serkan Hacıoğlu, Eren Koparıcı ve Güray Arabacı kadrosuyla sahaya çıktı.Alanya Belediyespor takımı ise Erhan Altınışık, Celal Yalçın, Mehmet Can Ağırbaş, Kerem Çalışkan, Berke Tan, Yiğit Korkut, İsmet Söylemez, Alirıza Heidari, Berk Yılmaz ve Kadir Ateş kadrosuyla sahaya çıktı.ISPARTA (İHA)