ROYAL RESTAURANT'TAN BEYTİ SARMASI

beyti sarmasını

ROYAL RESTAURAN'TAN NEFİS TADIYLA ŞIRDAN DOLMASI

EFSANE YÖRESEL LEZZETLER ROYAL RESTAURANT'TA

3 lü Lahmacun Menü 18 TL

Tavuk Dürüm 8 TL

Mumbar Dolması 18 tl

Beyran 15 TL

Kelle Paça 15 TL

Beyin Söğüş 15 TL

Dil Paça 15 TL

Mercimek Çorbası 10 TL

Çürük 18 TL

Dil Söğüş 15 TL

Damar 15 TL

Royal spesiyal 15 TL

​Adres:

Telefonlar:

0246 222 22 42 - 0533 338 41 91

Doğuş Mutfak yanı)

Telefonlar:

Isparta'da özellikle doğu ve güneydoğu bölgesinin yöresel yemekleriyle adı duyulan Royal Restaurant bu kez özel soslarla hazırlanan yufkaların arasındaki efsane lezzetiyle bilinentanıttı.Doğu mutfağının yöresel lezzeti şırdan dolması son dönemde popülerliği gittikçe artan yemeklerden.Özellikle sakatat sevenlerin gözdesi ve vazgeçemediği yemeklerden olan şırdan dolması videosunu geçtiğimiz günlerde Royal Restaurant sosyal medya hesabından paylaşarak tüm Ispartalılara tanıttı.Isparta'da gönül rahatlığıyla şırdan dolması yemek istiyorsanız adres Royal RestaurantBelen tava, Tepside et, Kelle paca, Güveçte tavuk sote, Karişik ızgara, Patlıcan kebabi, Beyin söğüş, Kıymalı kaşarlı pide, Lahmacun, Abaganuç, Yoğurtlu patlican, Güveçte tereyağlı humus....Doğu mutfağının efsane döneri ve tepsi kebabından Kaytaz böreğine,belen tavasına,Hatay imzalı künefesine varıncaya kadar herşey usta eller ile hazırlanıyor.Izgara köfte menü,lahmacun menü,et ve tavuk şiş gibi ana yemeklerin yanında yine doğu yemek kültürüne özgü salata ve mezeler yer alıyor.Gazi Kemal mahallesi,Hasan Fehmi caddesi (Doğuş Mutfak yanı)