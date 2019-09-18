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ISPARTA ROYAL RESTAURANT'TAN BEYTİ SARMASI

ISPARTA ROYAL RESTAURANT'TAN BEYTİ SARMASI
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
ROYAL RESTAURANT'TAN BEYTİ SARMASI

Isparta'da özellikle doğu ve güneydoğu bölgesinin yöresel yemekleriyle adı duyulan Royal Restaurant bu kez özel soslarla hazırlanan yufkaların arasındaki efsane lezzetiyle bilinen beyti sarmasınıtanıttı.

İŞTE KARŞINIZDA BEYTİ SARMASI
 


ROYAL RESTAURAN'TAN NEFİS TADIYLA ŞIRDAN DOLMASI

Doğu mutfağının yöresel lezzeti şırdan dolması son dönemde popülerliği gittikçe artan yemeklerden.Özellikle sakatat sevenlerin gözdesi ve vazgeçemediği yemeklerden olan şırdan dolması videosunu geçtiğimiz günlerde Royal Restaurant sosyal medya hesabından paylaşarak tüm Ispartalılara tanıttı.

Isparta'da gönül rahatlığıyla şırdan dolması yemek istiyorsanız adres Royal Restaurant

 


EFSANE YÖRESEL  LEZZETLER ROYAL RESTAURANT'TA
Belen tava, Tepside et, Kelle paca, Güveçte tavuk sote, Karişik ızgara, Patlıcan kebabi, Beyin söğüş, Kıymalı kaşarlı pide, Lahmacun, Abaganuç, Yoğurtlu patlican, Güveçte tereyağlı humus....
Doğu mutfağının  efsane döneri ve tepsi kebabından Kaytaz böreğine,belen tavasına,Hatay imzalı künefesine varıncaya kadar herşey  usta eller ile hazırlanıyor. 
Izgara köfte menü,lahmacun menü,et ve tavuk şiş gibi ana yemeklerin yanında  yine doğu yemek kültürüne özgü salata ve mezeler yer alıyor.
 
  • 3 lü Lahmacun Menü 18 TL
  • Tavuk Dürüm 8 TL
  • Mumbar Dolması 18 tl
  • Beyran 15 TL
  • Kelle Paça 15 TL
  • Beyin Söğüş 15 TL
  • Dil Paça 15 TL
  • Mercimek Çorbası 10 TL
  • Çürük 18 TL
  • Dil Söğüş 15 TL
  • Damar 15 TL
  • Royal spesiyal 15 TL
 
​Adres: Gazi Kemal mahallesi,Hasan Fehmi caddesi (Doğuş Mutfak yanı)
Telefonlar:0246 222 22 42 - 0533 338 41 91

Doğuş Mutfak yanı)
Telefonlar: 0246 222 22 42 - 0533 338 41 91
 


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ISPARTA ROYAL RESTAURANT'TAN BEYTİ SARMASI
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