ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ BAŞHEKİMİNDEN İLK AÇIKLAMA

“Güler yüzlü hizmet düsturumuz olacak”

Şehir Hastanesi Başhekimi Kadir Gökhan Saçkan'ın Afyonkarahisar'a atanması ile yerine gelen Dr. Ruşen Keskin, İsparta'yı ve Ispartaiıları iyi tanıdığını belirterek, "Bizim düsturumuz vatandaşımıza güler yüzle en iyi sağlık hizmeti sunmak olacaktır" dedi.



Geçtiğimiz Mart ayında resmen hizmete açılan İsparta Şehir Has­tanesinde 2 Mayıs 2017 tarihinde Başhekimlik görevine atanan Kalp - Damar Cerrahisi Dr. Kadir Gök­han Saçkan’ın yaklaşık 7 ay görev yatıktan sonra geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı’nın kararıyla

Afyonkarahisar Kamu Hastaneleri Başkanlığı’na atanmasının ardından Başhekim olarak atanan Uzman Doktor Feridun Ruşen Keskin, Şehir Hastanesine Başhekim olarak atanarak 14 Aralık 2017 tarihi itibariyle görevine başlamıştı.



KESKİN: “ISPARTA’YI VE ISPARTALILARI İYİ TANIYORUM”

Yaklaşık 14 yıldır İsparta’da görev yapmakta olan yeni Başhekim Ruşen Keskin, İsparta halkına en iyi sağlık hizmeti vermek için çalışacağını söyledi. Başhekim Keskin, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Ben İsparta’ya yabancı bir kişi değilim.Yaklaşık 2003’ten beri İsparta'dayım. Artık İsparta'yı ve Ispartalıyı öğrendik. Bizden önceki arkadaşımızın bıraktığı yerden bu görevi alarak daha yükseklere taşımak istiyoruz. Hastane personeli ile çalışarak halkımıza en iyi sağlık hizmetini sun­maya gayret göstereceğiz.



“GÖREVİMİZİ LAYIKIYLA YERİNE GETİRECEĞİZ”

Bu dönemde Şehir Hastane­sinde görev verildi. İnşallah bu görevimizi layıkıyla yerine getir­meye çalışacağız. İsparta halkına en güzel hizmeti vermek için uğra­şacağız. Elimizden gelen her şe­kilde günün her saatinde Ispartalının hizmetindeyiz. Zaten bizimde düsturumuz güler yüzlü hizmet olacaktır. Yani, halkımıza, hastanemize gelen vatandaşları­mıza güler yüzlü hizmet sunmak olacaktır” dedi.



DR. RUŞEN KESKİN KİMDİR?

Radyoloji Uzmanı olan Dr. Fe­ridun Ruşen Keskin, aslen Afyon- karahisar ili Dinar ilçesi nüfusuna kayıtlı.

