ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN BÜLTENİ



İsparta İl Jandarma Komutanlığı, Eğirdir İlçe J.K.lığı sorumluluk bölgesinde bulunan Tepeli Köyü Köprübaşı Mevkiinde 14 Ekim 2019 tarihinde saat: 14.00 sıralarında Ş.A. isimli şahıs av tüfeği ile (5) el ateş edilmek suretiyle kasten öldürülmüştür. Meydana gelen faili meçhul olayın aydınlatılabilmesi, suç ve suç unsuru delillerin elde edilebilmesi ve olaylara karışan şüphelilerin yakalanabilmesi maksadıyla; İl J.K.İlgınca (JASAT, OYİT,, İSTH., Su Altı Arama Timi, Bomba Arama Köpek Unsuru ve İlçe J.K.lığı Asyş. Timleri) oluşturulan özel ekip tarafından yapılan çalışmalar neticesinde;

Tepeli Köyü ve çevresinde bulunan PTS ve (7) Güvenlik kamerasının geriye dönük ve olayın meydana geldiği tarih aralığında ki (96) saatlik kamera görüntüleri titiz olarak incelenmiş, olayla ilgili (47) şahsın bilgisine başvurulmuştur.

Yapılan araştırma ve inceleme neticesinde; maktül A.Ş.' ile aralarında husumet bulunan şüpheliler Ö.S., V.S. ve D.S. isimli şahıslar tarafından öldürüldüğü yönünde elde edilen bulgular doğrultusunda şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli V.S. maktül A.Ş/ yi kendisinin öldürdüğünü elde edilen deliller neticesinde itiraf etmiştir.

Suçunu itiraf eden şüpheli V.S. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak İsparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiş, diğer şüpheliler Ö.S. ve D.S. isimli şahıslar Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakılmıştır.

Suçta kullanılan av tüfeğinin bulunmasına yönelik olarak çalışmalara devam edilmektedir.

İsparta İl Jandarma Komutanlığınca, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadıyla, 24 saat esasına göre devriye, denetim ve kontrollere aralıksız olarak devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.