Yalvaç’ta her gün “Barış Pınarı Harekâtına katılan askerlere manevi destek olmak için
belediye hoparlöründen dua okunuyor. Sabah saatlerinde okunan dua ile güne başlayan
Yalvaçlılar hep birlikte ellerini açıp askerlerimizin başarısı için edilen duaya amin diyor.
Yalvaç’ta Pazar Duası geleneği uzun yıllardır var, her hafta Pazartesi günü kurulan pazara
Yalvaçlılar sabah erken saatlerde belediye hoparlöründen, müftülükçe görevlendirilen bir
hoca tarafından okunan duayla başlarlar. Pazara, bolluk ve bereketi arttırmak için topluca
edilen dua ile başlanması, Türklerin Yalvaç’a gelişi kadar eskiye giden bir gelenek olduğu
tahmin edilmekte. Söz konusu gelenek şimdi de ordumuz için oluşturuluyor.
Mehmetçiklerimiz için okunan duaya büyük küçük her Yalvaçlı katılıyor ve harekât son
bulana kadar devam edecek.
Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasıyla, Yalvaç halkı birlik olup her gün askerlerimize dua ile
güne başlıyor. Her sabah bir camii hocası belediyeye gelerek Belediye hoparlöründen,
“Muhterem halkımız Barış Pınarı Harekatı için, askerlerimiz için, Mehmetçiğimiz için dua
yapılacaktır” sözleriyle başlayıp “Allah’ım vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru,
bölgemizde barış ve selametin temini için kahraman Mehmetçiklerimizin başlattığı harekatı
hayırlı eyle. Şanlı ordumuzu nusretinle ve kudretinle yardım eyle” sözleriyle devam ederken
tüm Yalvaçlılarda ellerini semaya açıp duaya katılıyorlar. Sonunda da Fatiha suresini okuyup
manen askerlerimize destek oluyorlar.
28 Mayıs 1919 da Anadolu’dan İzmir’in işgaline ilk tepki telgrafını çeken, 1932 yılında
topladıkları bağışlarla uçak alıp Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim eden ve bu nedenle uçağa
Yalvaç Tayyaresi adı verilen bir kent olan Yalvaç, bugün de atalarının geleneğini devam
ettirip ordusunun dualarla yanında oluyor.