Yalvaç’ta her gün “Barış Pınarı Harekâtına katılan askerlere manevi destek olmak içinbelediye hoparlöründen dua okunuyor. Sabah saatlerinde okunan dua ile güne başlayanYalvaçlılar hep birlikte ellerini açıp askerlerimizin başarısı için edilen duaya amin diyor.Yalvaç’ta Pazar Duası geleneği uzun yıllardır var, her hafta Pazartesi günü kurulan pazaraYalvaçlılar sabah erken saatlerde belediye hoparlöründen, müftülükçe görevlendirilen birhoca tarafından okunan duayla başlarlar. Pazara, bolluk ve bereketi arttırmak için toplucaedilen dua ile başlanması, Türklerin Yalvaç’a gelişi kadar eskiye giden bir gelenek olduğutahmin edilmekte. Söz konusu gelenek şimdi de ordumuz için oluşturuluyor.Mehmetçiklerimiz için okunan duaya büyük küçük her Yalvaçlı katılıyor ve harekât sonbulana kadar devam edecek.Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasıyla, Yalvaç halkı birlik olup her gün askerlerimize dua ilegüne başlıyor. Her sabah bir camii hocası belediyeye gelerek Belediye hoparlöründen,“Muhterem halkımız Barış Pınarı Harekatı için, askerlerimiz için, Mehmetçiğimiz için duayapılacaktır” sözleriyle başlayıp “Allah’ım vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru,bölgemizde barış ve selametin temini için kahraman Mehmetçiklerimizin başlattığı harekatıhayırlı eyle. Şanlı ordumuzu nusretinle ve kudretinle yardım eyle” sözleriyle devam ederkentüm Yalvaçlılarda ellerini semaya açıp duaya katılıyorlar. Sonunda da Fatiha suresini okuyupmanen askerlerimize destek oluyorlar.28 Mayıs 1919 da Anadolu’dan İzmir’in işgaline ilk tepki telgrafını çeken, 1932 yılındatopladıkları bağışlarla uçak alıp Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim eden ve bu nedenle uçağaYalvaç Tayyaresi adı verilen bir kent olan Yalvaç, bugün de atalarının geleneğini devamettirip ordusunun dualarla yanında oluyor.