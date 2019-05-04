Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesinin 3. Balık Ekmek Şenliği Etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanın da 3 Mayıs Cuma günü saat 14.30’da düzenlenen şenliğe katılanlara balık ikram edildi. Şenliğe Isparta halkı ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.Şenliğe, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediyesi Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Altuğ Atalay Isparta İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Mustafa Aydemir, Isparta Ticaret Odası Başkanı Mustafa Tutar, Ticaret Meclis Başkanı Osman Şahlan, bazı mahalle muhtarları, ISUBÜ Fakülte Dekanları, Öğretim Üyeleri, özel sektör temsilcileri ve akademisyenler de katıldı.ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Balık Ekmek Şenliği'nde su ürünlerinin sağlıklı ve dengeli beslenme açısından önemine vurgu yaptı. Su ürünleri tüketimi ile ilgili Baltık ülkeleri, Dünya ortalamasını anlatan Rektör Diler, Türkiye'nin de bu seviyeye erişmesi gerektiğini söyledi. “Her şeyin başı sağlık, sağlığın başı balık” düşüncesiyle tatlı su kültür balığı olan alabalığın sağlıklı beslenmedeki önemini bir kez daha vurguladı.Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Kubilay’da "Balık yüksek protein içeriğinin yanı sıra esansiyel aminoasitler, omega-3 yağ asitleri, vitamin ve mineral maddeleri içeren sağlıklı bir besindir. İlimizde 5000 ton yıllık balık üretimi su ürünleri yetiştiricileri tarafından yapılmaktadır. Bu balıklar yurt dışına ihraç edilen Avrupalıların severek tükettiği balıklardır. Balık ekmek şenliğimizin amacı Türkiye’de balık tüketimini arttırmaktır.” diyerek sözlerini bitirdi.Etkinlik, halk oyunları gösterisinin ardından öğrencilere ve Isparta halkına alabalık ikramı ile sona erdi.