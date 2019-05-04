Isparta'da Ebe ve Hemşireler Günü kutlaması

Isparta'da Ebe ve Hemşireler Günü kutlaması
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Şehir Hastanesi Haber Bülteni

EBELER VE HEMŞİRELER GÜNÜN KUTLADIK
Ebeler ve Hemşireler Haftası hastanemizde yapılan bir programda kutlandı. 
Programda İlk olarak bir konuşma yapan Hastanemiz Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürümüz Dilek SEVER; “Bildiğiniz gibi ebelik ve hemşirelik mesleği her ortamda ister hasta, ister sağlıklı olsun her yaştaki bireye ailelere topluluklara sağlık bakımı verir.
Bu bakımı diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içerisinde bir ekip anlayışı ile yürütür. Hemşireliğin temelinde sevgi, şefkat, bilgi ve beceri yeralır. Bundan dolayı gerek koruyucu sağlık hizmetleri gerekse tedavi edici sağlık hizmetlerinde ebe ve hemşirelere önemli görevler düşmektedir.
Aynı zamanda sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırıl asında ebe ve hemşirelerin katkısı büyüktür. Ebelik ve hemşireliğin niteliğinin arttırılması geliştirilmesi özlük haklarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Ebelik ve hemşireliğin yardımcı hizmet görünümünden kurtarılarak layık olduğu itibarlı statüye kavuşturulması en büyük temennimizdir. 
Isparta Şehir Hastanesi olarak açıldığımız günden buyana 2 yılı aşkın bir süredir büyük fedakârlıklarla ve özveriyle birlikte çalıştık. Bu süreçte çok yoruldunuz, başlangıçta ebe ve hemşire eksikliği nedeniyle sıkıntılar yaşadık. Hatta artık fazla nöbet tutmak istemiyorum, para da istemiyorum sadece evime gitmek ailemle birlikte olmak istiyorum diyen arkadaşlarımız oldu. Kalite ve verimlilik denetimlerinde Bu özverili çalışmaların karşılığını fazlasıyla aldık. Bunun karşılığı asla maddiyatla ölçülemez. Hepinizin eline, emeğine, yüreğinize sağlık arkadaşlar.
İnsan hayatının ve insana hizmet etmenin kutsallığına inanarak büyük bir sabır ve özveriyle çalışıp sağlık hizmetlerinin bugünlere gelmesinde emeği geçen siz arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.
Bu vesile ile çeşitli sebeplerle vefat eden ebe ve hemşire arkadaşlarıma Allah’tan rahmet diliyor sizin nezdinizde tüm ebe ve hemşire arkadaşlarımın gününü kutluyorum. Ayrıca bizden her türlü desteğini esirgemeyen meslek ve meslektaşlarımızın her zaman yanında olan Başhekimimiz Sayın Ruşen KESKİN’e huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum.” diye konuştu.
Daha sonra bir konuşma yapan Başhekimimiz F. Ruşen KESKİN hastanemizde çalışan ebe ve hemşirelerin yoğun çalışma tempoları ve hastanemize vermiş oldukları emeklerin yadsınamayacağını söyleyerek hepsine ayrı ayrı teşekkür ederek başta Isparta Şehir Hastanesinde çalışan ebe ve hemşireler olmak üzere tüm ebe ve hemşirelerin günlerini kutladı.
İl Sağlık Müdürümüz Mehmet KARAKAYA’da yaptığı konuşmada ebe ve hemşirelerin günlerini kutladı. 
Daha sonra Isparta İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Doğum Hizmetlerini güçlendirme kapsamında doğum yaptırma oranı yüksek ebeler arasından belirlenen Normal Doğuma Isparta’da en çok katkıda bulunarak başarı belgesi almaya hak kazanan Hastanemiz ebelerinden Ümmüşen AYCAN’a başarı belgesi İl Sağlık Müdürümüz tarafından verildi. 
Hastanemiz çalışanlarından oluşan tiyatro gösterisi ve “Yedirenk Korosu” isimli müzik korosunun hazırladığı müzik dinletisinin de gösterildiği program, hastanemizden 2019 yılında emekli olmuş ebe ve hemşirelere plaket verilmesi ve pasta kesimi ile sona erdi.
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