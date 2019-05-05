Isparta art arda 2 depremle sarsıldı. Kandilli Rasathanesine göre İlk olarak Bozanönü köyünde saat 15.43’te 2,6 şiddetinde deprem oldu. Ardından saat 15.46’da merkez üssü Aliköy olan 1,5 şiddetinde bir deprem daha yaşandı.
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