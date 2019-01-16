“3. ATOG Çalıştayı” Sona Erdi

Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan Kaynakları İş ve Performans Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezince Ağ ve Teknoloji Odaklı Uygulamalı Girişimcilik (ATOG) programı kapsamında bir çalıştay düzenlendi.“3. ATOG Çalıştayı” gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmasını yapan İnsan Kaynakları İş ve Performans Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Program Yürütücüsü Dr. Öğ. Üyesi Pınar Göktaş, Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde yürüttükleri ATOG programı hakkında bilgi verdi. Göktaş, programın öğrencilere sağladığı yararlardan bahsederek girişimcilik eğitim programı olduğunu söyledi. Göktaş sözlerini, ATOG ve benzeri girişimcilik eğitim programlarının artırılması gerektiğine vurgu yaparak bu programların ülkenin gelişimi ve kalkınmasına önemli katkı sağlayacağını belirterek tamamladı.Program kapsamında dönem başından itibaren yaklaşık 250 öğrenci, gruplar halinde 21 iş fikri üretti. Bu iş fikirleri arasından seçilen 10 grup çalıştayda jüri karşısında sunumlarını gerçekleştirdi.3. ATOG çalıştayında dereceye giren ekipler;1. Biyowatt2. Magic Face3. Konforlu PatiAyrıca #sdugirisimcilik ile dönem başından beri sosyal medyayı en etkin kullanan "Bilinçli Tüket Geleceği Yönet" ekibi oldu.