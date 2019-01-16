Bölge Müdürlüğümüz Sütçüler İşletme Müdürlüğü Çandır İşletme Şefliği görevini yürütmekte iken, Eğirdir Fidanlık Müdürlüğüne Müdür Yardımcısı olarak atanan Sevim Özbey göreve başladı.Eğirdir Fidanlık Müdür Yardımcısı Sevim Özbey’in göreve başlaması nedeniyle Bölge Müdürümüz Kenan Akduman hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret esnasında Bölge Müdür Yardımcısı İbrahim Öztürk ile birlikte Bölge Müdürlüğümüz Personel Şube Müdürü Sezai Özkan ve Eğirdir Fidanlık Müdürü İsmet Dokur da hazır bulundu.Bölge Müdürümüz Kenan Akduman, Çandır İşletme Şefliği görevinden Eğirdir Fidanlık Müdür Yardımcılığı görevine atanan Sevim Özbey’e “Hayırlı Olsun” diyerek, yeni görevinde başarılı çalışmalar diledi.Isparta Orman Bölge Müdürlüğü