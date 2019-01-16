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ISUBÜ ile İŞKUR Arasında İstihdam Arttırmaya Yönelik Protokol İmzalandı

ISUBÜ ile İŞKUR Arasında İstihdam Arttırmaya Yönelik Protokol İmzalandı
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Üniversitemiz ile İŞKUR Arasında İstihdam Arttırmaya Yönelik Protokol İmzalandı


İŞKUR İl Müdürlüğü ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi işbirliğince İş Başı Eğitim Programı kapsamında işgücünün yetiştirilmesine yönelik Mikrodenetleyici Programcısı mesleğinde kurs açılıyor. 15 kişinin belirli bir süre istihdam fırsatı yakalayacağı kurs için bugün iki kurum yöneticileri tarafından protokol imzalandı.

İŞKUR tarafından başlatılan iş başı eğitim programı kapsamında işgücünün yetiştirilmesine yönelik İŞKUR İl Müdürlüğü ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi işbirliğinde önemli bir adım atıldı.  Bu kapsamda belirli bir süre istihdam edilecek 15 kişi için Mikrodenetleyici Programcısı kursu açılıyor. Bugün iki kurum yöneticileri kursun açılması noktasında protokol imzaladı.

Düzenlenen protokol törenine Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, İŞKUR İl Müdürü Gürsel Öksüz, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tufan Uysal, KOSGEB Müdürü Yurdun Yıldırım, ITSO Başkan Vekili Mustafa Tutar başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

 

Protokol töreninde ilk olarak konuşan ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, yeni mesleklerin ortaya çıkması noktasında kursların açılacağını söyledi.

“Gelişen teknoloji ve çağın beklentilerine yönelik olarak yeni mesleklerin tanımlandığına değindi.  Siber güvenlik, kodlama, bulut teknolojileri alanlarında mesleklere altyapı sağlayacak eğitimlerle personellerin yetiştirilmesinde İşkur imkanı ve  özel sektör beklentilerinde üniversite ev sahipliğinde öncü çalışmalar yaparak geleceğin mesleklerine nitelikli personel yetiştirmek üzere iş başı eğitim programı düzenleneceğini ve bu kapsamda kursiyerlere hem eğitim hem maaş alma imkanı sunulacağının müjdesini verdi”

İŞKUR İl Müdürü Gürsel Öksüz, istihdam konusunun önemine dikkat çekti, üniversiteden mezun olan öğrencilerin işbaşında deneyimlerini artırmaları noktasında işbaşı eğitim programları hazırladıklarını söyledi.

Nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, geliştirilmesi ve pekiştirilmesi noktalarında eğitimlerin İşkur tarafından finanse edildiğini bunun temel amacının eğitim kurumlarından mezun olduktan sonra yeterli deneyime sahip olunamadığını ve bu bağlamda bakanlık tarafından programlar geliştirildiğine ve istihdamın sürekliliğini sağlamak için piyasanın ihtiyaç duyduğu talepleri karşılamaya açık olduklarına değindi.

Öksüz, nitelikli üretimin nitelikli iş gücü ile olacağını ve bunun ilk adımının üniversite ikinci adımının özel sektör olduğunu belirterek, teorik ve pratik eğitimi tek bir programda toplamak ve finanse etmek için orada bulunduklarını söyledi.

Bölgede nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyulduğunu belirten Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim üyesi Doç. Dr. İsmail Serkan Üncü, iş dünyasının beklentileri hakkında yeni yeni çalışmalar başlattıklarını belirterek, bu işbirliğinin istihdam gerçekleştikten sonra üniversite programlarında hızlı bir şekilde entegre olacakları konusunda yol göstereceğini söyledi

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tufan Uysal’da, protokolün kamu ile üniversite arasında atılan önemli bir adım olduğunu vurguladı.

İstihdamın artırılması, yerli ve milli üretim, arge ve inovasyon ağırlıklı çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek önce yerel sonra ülke genelinde istihdamın artırılmasını temenni ettiği belirterek tarafları tebrik etti.

Yerlileşme ve millileşme konusunda yeni destek programlarının önemine değinen KOSGEB İl Müdürü Yurdun Yıldırım, üniversite-sanayi işbirliğinin yeni bir ivme kazanacağını, üniversitenin nitelikli eleman potansiyelinin sanayiye aktarılması konusunda İşkur’un önemli rol üstlendiğini ifade etti.

KOSGEB İl Müdürü Yurdun Yıldırım’da, yapılan işbirliğinin hayırlı olmasını diledi, kurum olarak nitelikli elemanların desteklenmesi noktasında destek programlarının olduğunu açıkladı.

Kamu ve üniversite kapsamında atılmış güzel bir adım inşallah bu çalışmalar yeni üniversitemizde SDÜ ile de devam eder

Konuşmaların ardından İŞKUR İl Müdürlüğü ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi arasında iş başı eğitim programı protokolü imzalandı.

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