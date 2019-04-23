23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

99 yıldır coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vali Ömer Seymenoğlu makamında çocukları ağırladı.Vali Seymenoğlu Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Yıldırım ve çeşitli okullardan gelen 6 öğrenciyi makamında kabul ederek çocukların bayramını kutladı. Vali Seymenoğlu yaptığı açıklamada bu güzel mutlu günde ziyaret edilmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek ziyaretin kendi çocukluğunda ve öğrenciliğinde yaşadığı duyguları hatırlattığını söyledi.Vali Seymenoğlu; “Şu anda gerçekleştirdiğimiz temsilden yola çıkarak şunu hiçbir zaman unutmayın. Hayatınızda bir gün geliyor Vali, Kaymakam belki iyi bir bürokrat olabiliyor, iyi bir iş adamı olabiliyorsunuz Cumhuriyetimiz ve değerleri bu şansı bize veriyor. Bu şansı iyi kullanmamız lazım elimizden geldiğince kendimizi iyi yetiştirmemiz lazım büyüklerimizden, anne babalarımızdan, öğretmenlerimizden iyi faydalanmamız lazım. Onların yönlendirmelerine sürekli dikkat ederek geleceğimizi çizmemiz lazım. Herhangi bir iş yaparken de işinizi iyi yapmaya çalışın yüklendiğimiz işleri zevk alarak yapalım. Bunları yaptığımızda ilerleyen yaşlarınızda daha mutlu bireyler olursunuz. Bu mutlulukta toplumumuza olumlu yansır.” dedi.Ardından Vali Seymenoğlu makamını Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu 4/f sınıfı öğrencisi Buğlem Çakır’a bıraktı. Buğlem Çakır yaptığı açıklamada tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak trafik konusuna dikkat çekti. Çakır, “Ben okuluma giderken ana caddeden geçiyorum, bazen araçlar çok hızlı geçiyor, hatta bir arkadaşım tehlike atlattı. Bu yüzden araç kullanırken yayalara dikkat edilmesini istiyorum ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü’nün bu konuda farkındalık çalışmalarına ağırlık vermesini istiyorum.” dedi.Temsili Vali Buğlem Çakır’ın talimatı üzerine İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Yıldırım derhal çalışma yapılacağını söyledi.Valilik programının ardından Vali Seymenoğlu Işıkkent Spor Salonu’nda; Özel Eğitim Uygulama Merkezi, Nazmiye Demirel Ortaokulu, Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu, Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu, Gürkan İlkokulu, Özel Isparta Ari Eğitim Kurumları Ortaokulu ve Özel Rota Ortaokulu tarafından hazırlanan etkinliğe katıldı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte öğrencilerin hazırladığı birbirinden güzel gösteriler büyük alkış aldı.