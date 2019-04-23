23 NİSAN’DA ÇOCUK HASTALARIMIZI UNUTMADIK….

23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısıyla hastanemiz çocuk servisinde çocuk hastalarımız için program düzenlendi.Başhekim yardımcımız Vehbi YÜRÜKER, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürümüz Dilek SEVER, Kalite ve Destek Hizmetleri Müdürümüz Nuri ARMAĞAN, müdür yardımcılarımız, çocuk hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız, çocuk hastalarımız ve refakatçilerinin katıldığı çocuk servisimiz oyun alanı içerisinde düzenlenen programda hastanemiz çocuk servislerinde yatan hastalarımız ve refakatçileri ile birlikte 23 Nisan pastası kesildi.