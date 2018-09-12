- Eğirdir Gölü'nün su kodu 916,64 metreye düştü- Kuraklık, buharlaşma ve sulama sebebiyle su seviyesi geçtiğimiz yıla göre 55 santimetre düştü)- Eğirdir Gölü'nün su kodu, geçtiğimiz Ağustos Ayı sonu itibariyle 916,64 metre olarak açıklandı.Geçtiğimiz kış mevsiminin yağışsız geçmesinin yanı sıra önemli ölçüde buharlaşma ve sulama suyu alınmasının Eğirdir Gölü su kodunda (gölün deniz seviyesinden yükseliği göz önüne alınarak yapılan ölçüm) bariz miktarda düşüşe neden olduğunu söyleyen Devlet Su İşleri (DSİ) 18. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Eğirdir Gölü'nün işletme kodunun 918,96 metre, minimum kodunun da 914.62 metre olarak belirlendiğini açıkladı.Eğirdir Gölü'nde 2017 yılı Ağustos ayı su kodunun 917,19 metre olarak ölçümlendiğini bildiren ilgililer, geçen yıla göre Eğirdir Gölü su kodunda 55 cm'lik bir eksilme görüldüğünü belirtilirken, 2016 yılı Ağustos ayında Göl kodunun 917.58 metre, 2015 yılı Ağustos ayında ise 917.90 metre olarak ölçümlendiğini, 2015 yılı ile 2018 yılı Ağustos ayı kodları değerlendirildiğinde, Eğirdir Gölü su seviyesinde 1.26 metrelik bir azalmasının yaşandığını ifade ettiler.Eğirdir Gölü minimum su kodunun 914.62 metre olarak belirlendiği, görülebilecek bir risk halinde tüm önlemlerin alınacağı bildirildi. Eğirdir Gölü'nde en fazla su kaybının buharlaşmadan kaynaklandığı şu an için endişelenecek bir durum olmadığı, önümüzdeki kış ve bahar aylarında Eğirdir Gölü su kodunun tekrar yükselişe geçeceği kaydedildi.İHA