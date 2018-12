Havası ve suyu ceviz ağacına uygun olan Burdur ve Isparta’da evlatlara bırakılacak en güzel miraslardan birisi de ceviz ağaçları…



Türkiye’nin özellikle Göller Bölgesinde yetiştirilmesi daha kolay ve daha verimli olan ceviz ağaçları evlatlara bırakılacak en iyi mirasların başında geliyor. Ağacın odunundan sobalara yakacak çıkması, mobilya sanayiinde tercih edilen bir tür olması, yapraklarının değerlendirildiğinde kozmetik sektöründe kullanılması ve meyvesi olan cevizin hem direkt tüketilmesi hem de ceviz ezmesi, ceviz yağı gibi değerlendirilmesi zor olmayan bir iş kolu.





Burdur Şekeri + Burdur Cevizi = Burdur Ceviz Ezmesi



Yöremizde Lezzet Haritasında Burdur’u temsil eden damak tatlarından olan ceviz ezmesi Burdur Şekeriyle birlikte yapılan bir ürün olarak tercih ediliyor. Başta cilt bakımı olmak üzere, nörolojik faydaları da bulunan ceviz ezmesinin ham maddesi olan ceviz Burdur’da mermer sektörü kadar yaygın bir kazanç kapısı.







Cevizin faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir?



İnsan sağlığına olan faydaları ile bilinen ceviz, küçükten büyüğe herkesin severek tükettiği zengin besin değerleri ve vitaminlere sahip, mucizevi bir yemiş türüdür. Beyin sağlığından kalp sağlığına kadar pek çok hastalığın tedavisinde büyük rol oynar.



Günlük hayatımızda sıkça tükettiğimiz cevizin bilinçli bir şekilde tüketildiğinde insan sağlığına ciddi oranda faydası vardır. Cevizin içerdiği zengin vitamin ve mineraller beyin sağlığı, kalp sağlığı, yüksek kolesterol, kanser gibi pek çok hastalığın tedavisinde büyük rol oynamaktadır. Her gün 3-4 adet ceviz yemek vücudun gün içerisinde ihtiyacı olan omega 3 yağının 85'ini karşılamak anlamına gelir. Peki cevizin faydaları nelerdir? Ceviz hangi hastalıklara iyi gelir?







CEVİZ NEDİR?



Ceviz, Cevizgiller familyasından Latince adıyla Juglans Regia'dır. 20 ila 30 metre yüksekliğindeki ağaçlarda, mayıs ayında çiçeklenmeye başlar. Haziran ve temmuz aylarında yeşil ve sert kabuklu olarak yetişen ceviz Balkanlardan, Himalayalara kadar uzanan geniş alanlarda özellikle dağ ormanları ve su kenarlarında yetişir. Ülkemizde ise hemen hemen her bölgede yetiştirilen ceviz, en sık Akdeniz, Ege, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesinde yetiştirilmektedir.



Her alanda faydası olan cevizin ağacı özel mobilyacılıkta, yaprakları ve meyvesi yağ, ilaç ve boya maddesinde, cevizin kendisi ise saymakla bitmeyecek kadar çok alanda fayda sağlamaktadır.







CEVİZİN BESİN DEĞERLERİ NELERDİR?



Ceviz, folik asit ve E vitamini, demir, fosfor, magnezyum, potasyum, çinko mineralleri, omega 3 yağ asidi açısından zengin bir kaynaktır. Cevizin 100 gramında 654 kcal kalori bulunmaktadır.







CEVİZİN FAYDALARI NELERDİR?



* Ceviz, içerisinde barındırdığı bol miktarda omega 3 yağ asitleri ile kan basıncını azaltarak kalp sağlığını korur.



* Ceviz, kalbin en büyük dostudur. Kalp ve damar hastalıklarını tedavi eder.



* İçerdiği yüksek lif sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.



* Bağırsakları temizler.



* Kabızlık sorununu giderir.



* Omega 3 bakımından zengin olan ceviz beyin gelişimini ciddi oranda etkiler.



* Prostat, göğüs ve pankreas kanserini tedavi edici özelliği vardır.



* Vücutta biriken toksinleri dışarı atar.



* Bağışıklık sistemini güçlendirir.



* Yüksek miktarda içerdiği lif sayesinde tokluk hissi vererek zayıflamanıza yardımcı olur.



* Diyabet oluşumunu engeller.



* Uyku hormonu olarak bilinen melatonin bileşikleri içeren ceviz, düzenli ve dingin bir uyku çekmenizi sağlar.



* Ceviz Omega 3 yağ asitleri açısından zengin olduğu için tehlikeli kalp ritmlerini engeller, kalp krizi riskini azaltır.



* Kemik ve diş yapısının güçlenmesini sağlar.



* Akciğer hastalıklarına karşı savunma mekanizması oluşturur.



* Hafızayı güçlendirir.



* Kolesterol seviyesini dengede tutar.



* Ruh sağlığı ve depresyona iyi gelir.



* Ceviz, vücuttaki gizli veya görülen tümörlerin gelişmesini yavaşlatarak tedavi sürecinde zaman kazandırır.



* Cilt sağlığını korur. Cildin yenilenmesini ve canlı kalmasını sağlar.



* Saç bakımı için kullanılır.







UZUN ÖMÜRLÜ VE EVLADİYELİK



Ceviz ağaçlarının 50 yıldan fazla ömrü olması, ağacın her şekilde ekonomiye destek vermesi, toprak kaybı ve erozyonu önlemekte fayda sağlaması evlatlara bırakabilecek miraslardan olmasını sağlıyor. Tarım kentlerinde her bir araziye dikilebilecek, yetişinceye kadar su isteyip, yetiştikten sonra zahmet gerektirmeyecek ceviz ağaçları gerek Burdur ve Isparta’da evlatlara bırakabilecek en güzel miraslar arasında yer alıyor. Gülü, gölleri ile meşhur Göller Yöresinde yeni nesillerin ceviz fidanı dikmeye yönlendirilmesi gerekir. Ceviz üretimin daha da artırılması, ceviz ve ürünlerinin ihracat kalemleri arasında yer alması gelecek nesillere hem ekonomik hem de Türkiye’ye ormanlık alanlar açısından katkı sağlar. Antalya, Isparta, Burdur gibi sahil kentlerinde ve Akdeniz İklimi yaşayan şehirlerde kahvaltıların vazgeçilmezi olan ceviz, hediyelik götürülmesi, günlük tüketilmesi bakımından da avantaj sağlıyor.





YERLEŞKELERE VE GÖL KENARINA CEVİZ ORMANLARI YAPILABİLİR



Süleyman Demirel Üniversitesinin Doğu Kampusunun çevresi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Kampusunun sınır arazilerine ceviz ormanları yapılabilir ve özellikle Ziraat Fakültelerinin çalışmalarıyla en kaliteli cevizlerin yetiştirilmesi için bilimsel çalışmalar da yapılabilir.



BÖLGEYE VE TÜRKİYE'YE EKONOMİK KATKI



Batı Akdeniz Bölgesinde ceviz konusunda ihtisaslaşılması hem bölge ekonomisine hem de Türkiye'nin ekonomisine direkt katkı koyacak özelliktedir. Hayvancılık gibi, süt üretimi gibi günlük emek ve bakım gerektirmeyen ceviz ağaçları tüm dünyaya ihraç edilebeilecek tüm özelliklere sahip.



Kaynak: Dergi Ayrıntı