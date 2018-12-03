Milli Piyango Yılbaşı biletleri 29 Kasım tarihinde Türkiye genelinde satışa çıktı.
BÜYÜK İKRAMİYE ISPARTA'YA ÇIKACAK DEDİ
Isparta'da uzun yıllardır Milli piyango bileti satışı yapan Erkan Abi yılbaşı milli piyango çekilişinde büyük ikramiye Isparta'ya çıkacak dedi.
Erkan abi milli biyango bayisi yaptığı açıklamada şunları söyledi :'' Geçtiğimiz günlerde bizden kazı kazan alan ve her seride 200 milyon adet basılan ve en büyük ikramiyesi tek kartta 200 bin TL olan kazı kazanın 200 bin liralık büyük ikramiyesi Isparta'ya çıktı. Isparta bu yönden şanlı bir il,bu sene öyle tahmin ediyorum ki yılbaşı milli piyango çekilişinde büyük ikramiye Isparta'ya çıkacak ,umarım gerçekten çok ihtiyacı olan birine çıkar ''
YILBAŞI BİLETLERİ NE KADAR?
Milli Piyango'nun bu çekiliş kapsamında ödeyeceği toplam ikramiye tutarı 390 milyon 910 bin lira olacak. Tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet 17,5 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, bugünden itibaren piyasada yer alacak.
BÜYÜK İKRAMİYE 70 MİLYON LİRA
31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek.