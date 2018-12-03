BÜYÜK İKRAMİYE ISPARTA'YA ÇIKACAK DEDİ

YILBAŞI BİLETLERİ NE KADAR?

BÜYÜK İKRAMİYE 70 MİLYON LİRA

Milli Piyango Yılbaşı biletleri 29 Kasım tarihinde Türkiye genelinde satışa çıktı.Isparta'da uzun yıllardır Milli piyango bileti satışı yapan Erkan Abi yılbaşı milli piyango çekilişinde büyük ikramiye Isparta'ya çıkacak dedi.Erkan abi milli biyango bayisi yaptığı açıklamada şunları söyledi :Milli Piyango'nun bu çekiliş kapsamında ödeyeceği toplam ikramiye tutarı 390 milyon 910 bin lira olacak. Tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet 17,5 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, bugünden itibaren piyasada yer alacak.31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek.