Bölge Müdürlüğümüzde 2018 yılında enerji nakil hattı altlarının ıtri bitki örtüsüyle yeşillendirilmesine yönelik 26.0 hektar alanda çalışma yapıldı.Bölge Müdürlüğümüzİşletme Müdürlüklerinde orman yangınlarının önlenmesi ve odun dışı orman ürünlerine katkıda bulunmak amacıyla 26.0 hektar alanda 50 bin adet biberiye ve lavanta fidanı dikilerek enerji nakil hattı altlarının değerlendirilmesi sağlanarak hem yangına dayanıklı hale getirildi hem de alan değerlendirilmesi ile odun dışı ürün üretimine katkı sağlandı.