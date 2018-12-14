DURAL İNŞAAT SATIŞ VE UYGULAMA

PROFESYONEL İNŞAAT USTALARI

İnşşat sektöründe en önemli şey ustalıktır sonra malzemenin kalitesi gelir.

Dural İnaşşat'ta plan ve projeden anlayan branş ustaları yeralmaktadır. Örneğin bir elektrik tesisat ustası veya bir alçıpan-kartonpiyer ustası sadece kendi uzmanlık branş çalışmasını yapar bir sonraki aşamaya zemin hazırlar. Böylece inşaatınız ve yapınız kısa bir sürede tamamlanır,yükselir.

TÜRKİYE'NİN FAWORİSİ

Köpük-Slikon

Derz Dolgusu

Hırdavat Malzemeleri

Alçı-Boya Satış ve Uygulama

Kartonpiyer Malzemeleri ve Uygulamaları

Mantolama Malzemeleri ve Uygulamaları

Laminat

Stropiyer

Yap-Sat Sistemi

Isparta'da yapı-inşaat sektörü üzerine faaliyet gösteren yeni bir işletme daha açıldı. İşinde uzman geniş usta kadrosu ile inşaat-yapı alanında bir çok işi yapıyor.Dural geçtiğimiz günlerde Hanife Sultan mahallesi ayazmana yolu üzerinde hizmet vermeye başladı.Dural İnşaat, inşaat ve hırdavat malzemeleri satışının dışında; bina mantolama,boya,yalıtım,sıhhi tesisat,elektrik tesisatı,plan-projelendirme -uygulama-satış hizmetleride vermektedir.Hanife Sultan mh. 124 cadde No:30/140533 256 23 41