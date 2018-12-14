Isparta'da yapı-inşaat sektörü üzerine faaliyet gösteren yeni bir işletme daha açıldı. İşinde uzman geniş usta kadrosu ile inşaat-yapı alanında bir çok işi yapıyor.
Dural geçtiğimiz günlerde Hanife Sultan mahallesi ayazmana yolu üzerinde hizmet vermeye başladı.
Dural İnşaat, inşaat ve hırdavat malzemeleri satışının dışında; bina mantolama,boya,yalıtım,sıhhi tesisat,elektrik tesisatı,plan-projelendirme -uygulama-satış hizmetleride vermektedir.
PROFESYONEL İNŞAAT USTALARI
İnşşat sektöründe en önemli şey ustalıktır sonra malzemenin kalitesi gelir.
Dural İnaşşat'ta plan ve projeden anlayan branş ustaları yeralmaktadır. Örneğin bir elektrik tesisat ustası veya bir alçıpan-kartonpiyer ustası sadece kendi uzmanlık branş çalışmasını yapar bir sonraki aşamaya zemin hazırlar. Böylece inşaatınız ve yapınız kısa bir sürede tamamlanır,yükselir.
TÜRKİYE'NİN FAWORİSİ
Ayrıca Fawori Boya bayi olan Dural İnşaat'ta bulunan ürün başlıkları şöyle;
- Köpük-Slikon
- Derz Dolgusu
- Hırdavat Malzemeleri
- Alçı-Boya Satış ve Uygulama
- Kartonpiyer Malzemeleri ve Uygulamaları
- Mantolama Malzemeleri ve Uygulamaları
- Laminat
- Stropiyer
- Yap-Sat Sistemi
Telefon: 0533 256 23 41