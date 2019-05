Dünyanın en değerli ve kutsal varlıkları olan annelerimiz, en yüce hislerle, fedakârlık ve sabırla, şefkat dolu yürekleriyle hep yanımızda durarak bizleri en güçlü şekilde yarınlara hazırlayan geleceğimize uzanan yolda rehberlik eden ilk öğreticilerimizdir.Annelik, her türlü zorluğa hiçbir karşılık beklemeden çocuklarına adanmış bir hayatın, hiçbir maddi değerle ölçülemeyecek büyük bir fedakârlığın ve koşulsuz sevginin timsalidir. Aile ve toplum hayatının temel direğini oluşturmaktadır. Bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, yaşatılmasında en çok annelerimizin payı vardır.Anne sevgisi, insan yaşamının her evresinde var olan en anlamlı duygulardan birisidir. Onlar karşılıksız sevgileri, şefkatleri ve sonsuz özverileri ile başımızın tacıdırlar. Çünkü onlar dünyanın en değerli ve kutsal varlıkları oldukları gibi, onlara layık evlat olmak da bizlerin yerine getireceği en önemli görevdir.Bu duygu ve düşüncelerle, dünyanın en kutsal görevini üstlenen, varlıklarıyla hayatımıza anlam katan annelerimizden hayatta olmayanlara rahmet, yaşayan annelerimize ise uzun ömür diliyorum. Başta şehit anneleri olmak üzere bütün annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, saygı ve selamlarımı sunuyorum.