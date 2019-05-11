Türk Anneler Derneği Isparta Şubesi öncülüğünde Isparta’da faaliyet gösteren kadın dernekleri Isparta Valiliği’nde Anneler Günü kutlama programı gerçekleştirdi. Programa Vali Ömer Seymenoğlu ve eşi de katılarak anneleri yalnız bırakmadı. Şiirlerin ve türkülerin okunduğu programda annelere gül takdim edildi.Programdaki konuşmasında tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayarak anneleri Isparta Valiliği’nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti aktaran Vali Seymenoğlu, “Annelik, hiçbir maddi değerle ölçülemeyecek büyük bir fedakârlığın ve koşulsuz sevginin adıdır. Aile ve toplum hayatının temel direğini “annelik” oluşturmaktadır. Annenin sevgisi, insan yaşamının her evresinde var olan en anlamlı duygulardan birisidir. Onlar karşılıksız sevgileri, şefkatleri ve sonsuz özverileri ile başımızın tacıdırlar. Onlara layık evlat olmakta bizlerin yerine getireceği en önemli görevdir. Bereket, bolluk, hoşgörü ve sevgi ayı olan mübarek ramazan ayı içerisinde annelerimizi hatırlamak onları mutlu etmek hepimizin dini ve vicdani sorumluluğudur.”“Anneye saygıyı esas alan, cennetin annelerin ayakları altında olduğuna inanan bir geleneğin mensubu olan bizler, evlat yetiştirmenin ulvi bir görev olduğunun bilinciyle annelerimizin mutlu olması ve yüzlerinin gülmesi için çalışmalıyız. Saygıdeğer anneler, bu duygu ve düşüncelerle, dünyanın en anlamlı görevini üstlenen, varlıklarıyla hayatımıza anlam katan annelerimizden ahirete intikal etmiş tüm annelerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Hayatta olan annelerimize ise uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum. Başta şehit anneleri olmak üzere bütün annelerimizin Anneler Günü’nü gönülden tebrik ediyor, saygılarımı sunuyorum.” dedi.Programda bulunan dernekler adına bir konuşma yapan Türk Anneler Derneği Isparta Şubesi Başkanı Ayla Balcı da yaptığı konuşmada, Türk Anneler Derneği Genel Merkezi tarafından tüm şehit anneleri ve eşlerinin Yılın Annesi ilan edildiğini söyleyerek “Bugün bayrağımız ve başımız dik ise bunun kahramanları; şehit anneleridir. Yetiştirdikleri evlatlarının tabutuna sarılarak vatan sağ olsun diyen anneler ve eşlerini 2019 yılının anneleri olarak ilan ediyoruz. Onlar Türk milletinin bağrında saygıyla anılacaklardır. Bu vesileyle tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyoruz.” dedi.Şehit Ramazan Gömük’ün annesi Sevim Gömük ise yaptığı duygusal konuşmada bir şehit annesi olarak Anneler Günü’nü evlatlarından yoksun, özlemle geçirseler de şehit annesi olmanın verdiği gururun bir nebzede olsa kendilerini ferahlattığını söyleyerek oğlu için yazdığı şiiri okudu.Konuşmaların ardından konuk anneler birbirinden güzel anne şiirleri, türküler ve ilahiler okudular. Program, Vali Seymenoğlu ve eşinin konuklarıyla hatıra fotoğrafı çekmesiyle son buldu.