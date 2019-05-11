Anneler Günü Mesajı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Başdeğirmen, mesajında, anne sevgisinin hiçbir sevgiyle mukayese edilmeyeceğini belirtti.



. Sağlıklı, başarılı ve dürüst bir toplum yapısının anne sevgisiyle inşa edilebileceğini ifade eden Başdeğirmen, mesajına şöyle devam etti:



"Anneler çocuklarını sevgiyle yoğurmalı, onları özgüvenleri yüksek, kendileriyle ve toplumla barışık bireyler olarak geleceğe hazırlamalıdırlar. Annelerimiz, geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, yüreklerindeki sınırsız sevgi ve sabırlarıyla dünyanın en kutsal varlıklarıdır. Peygamber efendimizin 'Cennet, annelerin ayakları altındadır' Hadis-i Şerifiyle payelendirdiği anne sevgisi dünyadaki en değerli sevgidir. Bizlerde en değerli varlıklarımız annelerimize sonsuz sevgi, saygı duyarak onların her zaman yanında olmalı, zor günlerini ve tüm güzellikleri onlarla paylaşabilmeliyiz. Bizlerin sevgi dolu yaklaşımları onların en büyük mutluluğu olacaktır."



ISPARTA (AA) -