Amatör ve profesyonel birçok sporcuyu makamında kabul eden Vali Ömer Seymenoğlu dezavantajlı sporcularla da yakından ilgileniyor. Son olarak makamında Milli Güreşçi Mehmet Yeşil Yeşil ile Paralimpik Milli Yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Beytullah Eroğlu’nu kabul eden Vali Seymenoğlu spora ve sporcuya her zaman destek vereceklerini söyledi.İlk olarak Isparta'nın Büyükkabaca beldesinde öğretmenlik yapan ve son olarak 58. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde 3'ncü olarak Bronz Madalya kazanan başarılı Milli Güreşçi Mehmet Yeşil Yeşil ile bir araya gelen Vali Seymenoğlu, sporcuyu başarılarından dolayı tebrik ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Mehmet Yeşil Yeşil’den yağlı güreş sporu hakkında bilgi alan ve öğretmenlik çalışmaları hakkında sohbet eden Vali Seymenoğlu Yeşil Yeşil’den tecrübelerini öğrencilerine de aktarmasını istedi. Milli Güreşçi Mehmet Yeşil Yeşil’in birçok Avrupa ve Kırkpınar başarısı bulunuyor.Vali Ömer Seymenoğlu’nun diğer konukları ise başarılı Paralimpik Milli Yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Beytullah Eroğlu oldu. Isparta’ya “Engelimi Değil Yeteneğimi Gör, Bir Kulvar da Bana Ayır” “İki Şampiyonun Hikâyesi” konulu konferans için gelen milli sporculardan Sümeyye Boyacı son olarak bu yıl İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası finalinde mücadele ederek dünya 2’ncisi olurken, Beytullah Eroğlu ise aynı şampiyonada dünya 6’ncısı oldu. Sporcuların önceki yıllarda da Dünya ve Avrupa Şampiyonlarında elde ettikleri şampiyonlukları ve madalyaları bulunuyor. Milli Sporcular bugün saat 14.00’de Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Konferans salonunda sporseverlerle bulaşacak.Görüşmede, böylesine başarılı sporcuları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti aktaran ve sporcuların başarılarıyla gururlandıklarını belirten Vali Seymenoğlu, “Sizler şampiyonalarda bayrağımızı dalgalandırırken göğsümüzü kabartıyorsunuz, gözlerimizi yaşartıyorsunuz tüm Ispartalılar adına sizlere sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum. Sizleri yetiştiren başta aileleriniz ve antrenörleriniz olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.” dedi.