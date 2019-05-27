Bayram öncesi uzun yol araç bakımı nasıl yapılmalı?
Ramazan Bayramı tatiline az bir zaman kaldı. 15 milyonu aşkın insanın yola çıkması bekleniyor. Özellikle uzun yol öncesi otomobillerin bakımlarının yaptırılması çok önemli. Hem trafik güvenliği hem de yolcu güvenliği için en iyi yöntem ise; otomobillerin komple mekanik bakımlarının yapılması.
Ramazan Bayramı tatiline az bir zaman kaldı. 9 günlük tatil için şehir dışını tercih edenlerin önceliği ise araçlarının bakımını yaptırmak. Peki, nereden başlamak gerekiyor? Yani tatil öncesi araç bakımı nasıl yapılır? İşte bu noktada mekanik bakım hizmetleri, aracınızı uzun yola hazırlıyor.
Tatile çıkmadan önce uzun yol bakımını ihmal etmeyin!
Lastik değişiminden, yağ değişimine, fren bakımından motor bakımına kadar bir araç için gerekli olan tüm süreçlerin uzun yola gitmeden önce uygulanması gerekliliğinin altını çizen Auto King yetkilileri, 5 yıldan eski olan araç lastiklerinin değişmesini öneriyor. Diğer yandan yedek lastiklerin de araçta bulundurulması ve basınçlarının kontrol edilmesinin önemine değinen uzman teknisyenler, araçların rot-balans yani ön düzen ayarlarının yapılmasının yanı sıra amortisörleri, amortisör takozları ve diğer süspansiyon sistemlerinin uzun yol öncesi incelenmesinin önemine vurgu yapıyor. Fren balataları için de uyarıda bulunan uzmanlar, hidrolik sıvısının tam olması gerektiğine; eskimiş aşınmış yaralanmış ve çatlaklar oluşmuş ise vantilatör kayışı ve triger kayışının yenisi ile değiştirilmesi gerektiğini aktarıyor.