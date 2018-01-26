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MÜJDE! ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ'NDE UYGULAMA BAŞLIYOR
MÜJDE! ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ'NDE UYGULAMA BAŞLIYOR
ISPARTA
Tarih:
25.01.2018 23:22
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ŞEHİR HASTANESİ’NDE NORMAL DOĞUMU ARTIRACAK UYGULAMA
Isparta Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde sezeryan tercihini azaltmak için suda doğum uygulaması başlatılıyor.
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