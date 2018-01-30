ISPARTA'DA BÜYÜK YANGIN! EVDE MAHSUR KALDILAR

Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Madenli Köyü'nde çıkan yangın bir anda büyüdü.Edinilen bilgilere göre, Madenli'de bir evde çıkan yangın çevreye de sıçrayınca bir anda büyüyerek yayıldı.Yangının çıktığı evlerde mahsur kalanların bulunduğu belirtilirken, ekipler ve köy halkının müdahale ederek yangını söndürmeye çalıştığı öğrenildiOlay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis Ekibi ve Jandarma Ekibi sevk edildiği belirtildi.