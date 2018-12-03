- Isparta Belediye Başkanı Ziya Günaydın, Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.Belediye Başkanı Ziya Günaydın, Park ve Bahçeler Müdürlüğü birimini ziyaret etti. Personele yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür eden Günaydın, işçilerin alın terinin kurumadan hakkını verdiklerini, müdürlük bünyesinde sezonluk çalışan bayanların geçmişte asgari ücret altında maaş aldığını ancak şu anda maaşlarının 2 bin liranın üzerine çıkarıldığını söyledi. Günaydın, “Birinci prensibim çalışmaktır. Belediye personelimiz gibi şirketlerimiz ISTEM ve ISBAŞ ‘ta da gece gündüz çalışılıyor. Çalışanlarımızın arkasında nasıl olmam, çırpınmam ki” dedi.Isparta Belediyesinin yeni yıl bütçesinin 705 milyon liraya yükseldiğine değinen Günaydın, “Verimi arttırırsan para kazanırsın. Verimi de sizlerin arttırdığını biliyorum. Bundan dolayı da sizlere teşekkür ediyorum. Belediyemizin yeni yıl bütçesi, nüfusumuza oranla komşu illerimize göre en fazla iliz. Isparta Belediyesi olarak en büyük yatırımları yapıyoruz. Yeni yapacağımız yatırımların yanında bunlar küçük kalacak. Bizim personelimiz çalışıyor. Park ve Bahçeler Müdürümüzün nezdinde hepinizi tebrik ediyorum. Çalışkanlığınızı devam ettirin. Çalışkanlıktan kimse ölmemiştir. Bir çapa daha fazla vurabilirseniz beni memnun edersiniz. Verilen ücretleri halen az buluyorum, ama bu parayı üretirsek buluruz. Biz çalışmamızı da kazancımızı da kendimiz yapacağız. Siz çalışın, gerisini bana bırakın. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün çalışmalarına güveniyorum” dedi.İHA