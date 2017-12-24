ISPARTA ANTALYA BURDUR BAKA HABERLERİ

BAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Antalya’da Yapıldı



Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Yönetim Kurulu, 2017 yılının son olağan toplantısını Antalya Valiliği’ndegerçekleştirdi. BAKA Yönetim Kurulu’nun Burdur Valisi Şerif YILMAZ başkanlığındaki Aralık ayı olağan toplantısına; Antalya Valisi Münir KARALOĞLU, Isparta Valisi Şehmus GÜNAYDIN, Antalya Büyükşehir Belediye BaşkanıMenderes TÜREL, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Isparta İl Genel Meclis Başkanı Ali BOLAT, Burdur İl Genel Meclis Başkanı Muzaffer BAĞCI, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf KEYİK ve BAKA Genel Sekreter Vekili Abdullah MADENCİ ile uzmanlar katıldı.

BAKA Yönetim Kurulu üyeleri, toplantı öncesinde Antalya Valisi Münir KARALOĞLU’nu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Antalya Valiliği Toplantı Salonu’ndaki Aralık ayı olağan toplantısının açılış konuşmasında BAKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Burdur Valisi Şerif YILMAZ, 2017 yılının son olağan toplantısında alınacak kararların Antalya, Isparta ve Burdur illeri ile bölge halkı için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Burdur Valisi Şerif YILMAZ, “Sayın valilerim, belediye başkanlarımız, il genel meclisi ve ticaret sanayi odası başkanlarımız kalkınma ajansımızın 2017 yılının son toplantısını Antalya’da gerçekleştiriyoruz. 2018 yılında da bölgemizin ve ülkemizin kalkınması yönünde kalkınma ajansımızın çalışmalarımıza birlikte devam edeceğiz. Gündem maddelerimizin değerlendirilmesi sonucu 2018 ile ilgili özellikle mali destek programıyla ilgili değerlendirme yapacağız ve nihai kararımızı vereceğiz. 2017 yılındaki çalışmalarımızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yapacağımız çalışmaların bölgemiz ve ülkemiz vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyor teşekkür ediyorum” dedi.

BAKA Yönetim Kurulu’nun yılın son olağan toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesi ile tamamlandı.(21.12.2017)















