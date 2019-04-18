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SN DÖNER'DEN AÇILIŞ FOTOĞRAFLARI

Isparta'nın yeni döner markası SN Döner açılışını bir indirim kampanyası düzenleyerek hizmete açtı.Hatay usulü tavuk dürüm, ekmek arası tavuk, tavuk zurna,tavuk iskender, pilav üstü tavuk, servis tavuk, mexican tavuk, SN et dürüm, et iskender,özel soslu patates,tatlılar ve daha onlarca menü seçenekleriyle açılışa özel fiyatlar 20 Nisan'a kadar sürecek.Çok özel soslarıyla yepyeni döner,dürüm ve tabakta servis lezzetleriye SN Döner açılışına tüm Isparta halkı davetlidir.Bahçelievler mahallesi 108. cadde No:13