ISPARTA

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN BÜLTENİ

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca; uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucu, Antalya ilinden Isparta iline uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alınmıştır.Bu kapsamda icra edilen operasyon neticesinde; Burdur - Isparta karayolu Gölbaşı köyü mevkiinde durdurulan iki farklı otomobilde ve şüpheli şahıslar üzerinde yapılan aramada;ele geçirilmiştir.Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen; M.D. (40) ve O.İ. (21) isimli 2 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.Isparta İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenine yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.