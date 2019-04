Vali Seymenoğlu Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök’ü Kabul Etti

Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Belediye Meclis Üyeleriyle beraber Vali Ömer Seymenoğlu’nu ziyaret etti. Vali Seymenoğlu yeni seçilen Başkan Veli Gök’ü ve Meclis Üyelerini tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.Ziyaretteki konuşmasında Eğirdir’in Isparta’nın en gözde ilçelerinden biri olduğunu ve bu sebeple de Eğirdir’de yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Vali Seymenoğlu “O yüzden sizlere çok önemli işler düşüyor. Hizmeti hedefe koyup vatandaşa dokunmayı, iyi olanı paylaşmayı ilke edinerek çalışmalarınızı yürütmeniz, hukuki ve vicdani sorumlulukları da göz ardı etmemeniz gerekiyor. Eğirdir’e hizmet etmek için gayret içerisinde olacağınıza inancımız sonsuz, bir sorununuz olduğunda bizler her zaman yanınızdayız ve her türlü desteği vermeye hazırız. Tarihi, turistik zenginliklerinin yanı sıra askeri eğitim alanlarıyla Eğirdir Isparta’ya gelenlerin ilk görmek istediği bir yer onun için biz de Eğirdir Belediyesi’nden çok şey bekliyoruz.” dedi.Konuşmasında, vatandaşlar tarafından verilen görevleri bir nasip, kısmet olarak gördüklerini, atalarımızın bu ülke için yaptığı fedakârlıklar gibi kendilerinin de fedakârca görev yapmak için aday olduklarını vurgulayan Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ise; “Sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bu ziyaretimizin amacı hem tanışmak, bunun yanında da tecrübelerinizden de faydalanmak, sizlere çok teşekkür ediyoruz. Dara düştüğümüzde her zaman arkamızda olacağınıza inancımız tam.” diye konuştu.Belediye Meclis Üyeleriyle tek tek tanışan Vali Seymenoğlu karşılıklı dilek ve temennilerin iletilmesinin ardından konuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.