Eğirdir elması Hindistan'da Stokların yüzde 60'ı satıldı

Dünyaca ünlü Eğirdir Elması, de Hindistan'a ihraç ediliyor.Eğirdir'de kurulu soğuk hava tesislerinde tasnif edilerek paketlenen Eğirdir elması, Mersin Limanından Hindistan'a gemi ile gönderiliyor. İhracatçı firmanın şimdiye kadar 7 konteynır Eğirdir elmasını Hindistan'a gönderdiği ve önümüzdeki günlerde de ihracatın devam edeceği bildirildi.Konu ile ilgili bilgi veren Eğirdir Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıdoğan, Rusya'dan sonra Hindistan'a da Eğirdir elması ihracatının başladığını, Eğirdir'de elmanın kilosunun, kalitesi ve cinsine göre 1,6 Lira ile 1,8 Lira arasında alıcı bulduğunu söyledi. Sarıdoğan, Eğirdir'deki soğukhava depolarında muhafaza edilen elma stoklarının yüzde 60'ının satıldığını kaydetti.ISPARTA (İHA)