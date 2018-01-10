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Isparta SGK İl Müdürü Taşeron İşçileri Uyardı

Isparta SGK İl Müdürü Taşeron İşçileri Uyardı
ISPARTA 0
böcüzade
Isparta SGK İl Müdürü Taşeron İşçileri Uyardı
 
Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hüseyin Karagöz  taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi işlemleri hakkında Kanal 32 Televizyonuna açıklamalarda bulundu.


 
İl Müdürü Karagöz 696 sayılı KHK ile kadroya geçme hakkı tanınan taşeron işçilerin 2 Ocak ‘da başlayan başvuru sürelerinin 11 Ocak 2018 Perşembe günü mesai bitiminde sona ereceğini , bu sürenin hak düşürücü süre olduğunu, bu tarihten sonra yapılan başvuruların kabul edilmeyeceğini, başvuruların en geç  11 Ocak günü Kamu Kurum ve Kuruluşlarının evrak kaydına alınması gerektiğini belirterek Kamu kurumlarını ve taşeron işçileri uyardı.
 
Kendilerine yapılan başvurularda ve aldıkları duyumlarda müracaat işlemlerinde gerekli olmadığı halde aşırı derecede evrak istenildiğini, hatta  kefalet, senet gibi istenilmeyen evraklarında istenildiğini kaydeden  İl Müdürü Karagöz başvuru aşamasında herhangi bir kefalet ya da senet belgesi istenilmediğini belirtti.
 
İl Müdürü Karagöz taşeron firmalara açılan davalar için feragatname verilmesine gerek olmadığını, feragatnamenin sadece çalışılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına verilmesi gerektiğini ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına verilen feragatnameyle hiçbir hak kaybına uğranılmadığını belirterek  taşeron işçilerin bu konuda dikkatli olmalarını istedi. 
Isparta Haber Ajansı
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