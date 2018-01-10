ISPARTA'DA O MÜRACAATLAR BAŞLADI

Gençlik ve Spor Bakanlığımız Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce Cumhuriyetimizin ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin tarih bilinci, milli ruh ve şuur kazanmalarını, toplumla bütünleşmelerini, çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla Gençlik Haftası 15-21 Mayıs 2018 tarihleri arasında Ankara'da kutlanacaktır.Gençlik Haftası İçin Ankara’ya Davet Edilecek İl Temsilcisi Gençlerde Aranacak Şartlar:1- Temsilci genç, 18-25 yaş grubunda yer alan,2- Üniversitelerin Ön Lisans, Lisans veya Lisans Üstü programlarında okuyan (farklı bölümlerde okuyan),3- Temsil yeteneği olan,4- Bakanlığın uluslararası projelerine daha önce katılmamış olan,5- 657 veya diğer kanunlara tabi olarak iş hayatında çalışmayan,6- Daha önceki yıllar Temsilci Genç seçilmeyen,7- Sportif, kültürel ve sosyal etkinliklerde aktif rol alan,8- Yoğun programa uygunluk gösterecek sağlıklı bir yapıya sahip olan şeklinde olacaktır.Temsilci genç olmak isteyenlerin www.usb.izov.tr internet adresindeki başvuru formunu doldurarak en geç 23 Şubat 2018 tarihine kadar Î1 Müdürlüğümüz Gençlik Merkezine başvuru formunu teslim etmeleri gerekmektedir.Murat GEVREKGençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü