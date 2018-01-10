ISPARTA SGK BU TARİHLERE DİKKAT ÇEKTİ

Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hüseyin Karagöz, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Başdeğirmen ‘i ziyaret etti.Kanal 32 TV ile Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı ziyarette 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılardan şirket ortağı, avukat, doktor ve noterlerin 60 günden fazla ödenmeyen prim borçlarının 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edileceği, konuyla ilgili olarak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı üyelerine duyuru yapılmasının yararlı olacağı; 4/b (Bağkur) primlerini düzenli ödeyen işverenlere %5 prim indirimi yapıldığı konularında bilgilendirmede bulunuldu,Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde 05.12.2017 tarihinde yapılan değişiklikte öğrencilikte veya staj döneminde yapılan sigorta başlangıcının emeklilikte başlangıç sayılacağına dair herhangi bir değişiklik yapılmadığı, kamuoyunda bu konuda yanlış anlaşılmalar olduğu belirtildi.Başkan Başdeğirmen ziyaret ve bilgilendirmenden dolayı İl Müdürü Karagöz’e teşekkür etti.Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yakup Kütük, Sosyal Güvenlik İl Müdürümüz Hüseyin Karagöz ‘e iade-i ziyarette bulundu.Ziyarette 696 sayılı KHK kapsamında taşeron işçilerin kadroya alınma şartları, başvuru süresinde yapılacak işlemler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Başvuru süresinin 11 Ocak Perşembe günü mesai bitiminde sona ereceği, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ve taşeron çalışanlarının bu sürenin geçirilmemesi konusunda dikkatli davranmaları gerektiği belirtildi. Kurumlarımız iş ve işlemleri hakkında karşılıklı bilgilendirme yapıldı.İl Müdürü Karagöz ziyaretten dolayı kendilerine teşekkür etti.