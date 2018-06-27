ISPARTA SGK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN;

BASIN BİLDİRİSİ

2018 Mart ve öncesi SGK'ya olan Prim, İşsizlik Sigortası Primi, İdari Para Cezası, Eğitime katkı payı, Özel işlem vergisi, Damga Vergisi, Emeklilik keseneği, Kurum karşılığı, Sosyal Güvenlik Destek Primi, Topluluk Sigortası primi, İsteğe bağlı sigorta primi borçları gecikme zammı/cezası yerine Yİ-ÜFE hesaplanarak iki ayda bir ödenmek üzere 18 eşit taksite kadar (toplamda 36 ay vade) yapılandırılacak.

Genel sağlık sigortası borcu olanlar 30 Kasım 2018 tarihine kadar sağlıktan faydalanacaklardır.

2018 Nisan ve önceki aylara ait genel sağlık borcunu 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödeyene gecikme zammı ve cezası yok.

Genel sağlık sigortası gelir testi yaptırmayanlar 30 Kasım 2018 tarihine kadar gelir testi yaptırırlarsa çıkan sonuca göre bu borçlar ilk tescilden itibaren tahakkuk edecek veya silinecektir.

İş kazası, meslek hastalığı, adi malullük, malullük ve ölüm nedeniyle rücuya dayalı borcu olan kişilere borçları kanuni faiz yerine Yİ-ÜFE hesaplanarak taksitlendirilecektir.

Yersiz ödeme yapılan kişilere ait gelir ve aylıklar kanuni faiz yerine Yİ-ÜFE hesaplanarak taksitlendirilecek.

4/B (BAĞ-KUR) kapsamındaki muhtar, bağımsız çalışanlar ve tarımda kendi adına çalışanların geçmişte durdurulan borçları, gecikme zammı/cezası yerine Yİ-ÜFE hesaplanarak 18 Temmuz 2018 tarihine kadar defaten ödenmesi halinde hizmetten sayılacak.

4/B (BAĞ-KUR) kapsamındaki muhtar, bağımsız çalışanlar(esnaf) ve tarımda kendi adına çalışanların 31 Mayıs 2018 ve önceki borçları durdurulacak ve daha sonra istenirse gerek kendilerince gerekse hak sahipleri tarafından yeniden canlandırılabilecektir.

4/B (BAĞ-KUR) kapsamında çalışması nedeniyle aylıklarından kesilmesi gereken sosyal güvenlik destek primi borcu olanların bu borçları geriye dönük silinecektir.

18 - 29 Aralığındaki genç girişimcilerden 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren sigortalı sayılanların bir yıllık 4/b sigorta primi (esnaf BAĞ-KUR primi) asgari ücret üzerinden devlet tarafından ödenecektir.

Yapılandırma başvuruları 31 Temmuz 2018 tarihine kadar yapılabilecek. İlk iki taksitin mutlaka süresinde ödenmesi gerekmektedir. İlk taksitin ödenme süresi 30.09.2018, 2.taksitin ödenme süresi ise 30.11.2018’dir. Her bir taksit 2 aylık dönemi kapsayacak ve toplamda 36 aya varan bir vade söz konusu olabilecektir. Belediye borçları için 144 aya varan vade imkânı getirilmektedir.

Daha önceki borç yapılandırmaları bozulmayanlar bunları ödemeye devam edecek. Yani önceden yapılandırılmış borçlar kapsam dışı. Ancak bu borçların kalan tutarlarını peşin ödeyenlere YI-ÜFE'nin yüzde 90'ı silinecektir.

KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR

Peşin ödeyene gecikme zammı/cezası yerine hesaplanan Yİ-ÜFE de yüzde 90 indirim.İlk iki taksit süresinde ödeyene gecikme zammı/cezası yerine hesaplanan Yİ-ÜFE'de yüzde 50 indirim,İdari Para Cezası asıl tutarına da yüzde 50 indirim yapılacaktır.