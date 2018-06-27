', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Isparta Valisi Günaydın’dan köylere güneş enerjili 'Ucuz su' müjdesi

Isparta Valisi Günaydın’dan köylere güneş enerjili 'Ucuz su' müjdesi
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
 
  - Isparta Valisi Günaydın’dan köylere güneş enerjili 'Ucuz su' müjdesi   
  - Isparta Valisi Şehmus Günaydın:   
  - “Köyler, suyu güneş enerjisi ile üretilen elektrik ile daha ucuza içecek”   

 Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Haziran Ayı Merkez Muhtarlar Toplantısı’nda birçok konuşu ele alarak, köylerde elektrik faturasıyla birlikte pahalıya içilen suların, artık güneş enerjili pompaj sistemiyle daha ucuza indirgeneceğini kaydetti. Vali Günaydın, “Köyler, suyu güneş enerjisi ile üretilen elektrik ile daha ucuza içecek” dedi   
  Isparta’da Haziran Ayı Merkez Muhtarlar Toplantısı Vali Şehmus Günaydın başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda Merkez mahalle ve köy muhtarları görüş, talep ve önerilerini ilettiler. 
  Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Vali Şehmus Günaydın sözlerine geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin Isparta genelinde huzur ve güven içinde geçmesinden dolayı muhtarların verdiği katkıya teşekkür ederek başladı. Vali Günaydın, köyler ile mahallelerde hizmetlerin hız kesmeden devam ettiğini aktardı. 

  “Sıcak asfalt 300 km’yi geçti” 
  Vali Günaydın yaptığı açıklamada, “Özellikle köylerimizde sıcak asfalt çalışmalarında çok büyük rakamlara ulaştık, yani hiç kimsenin hayal edemediği rakamlara ulaştık. Bugün itibariyle 300 kilometreyi geçtik. İnşallah, bu sene sizlere verdiğimiz söz doğrultusunda bütün grup yollarımızın sıcak asfaltını tamamlamış olacağız” dedi. 

  “Eğitim müjdeleri” 
  Açıklamasında eğitim yatırımlarının çok hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Vali Günaydın Modernevler, Halıkent ve Çünür mahallelerinde yapımı devam eden okulların çok kısa sürede tamamlanacağını, bunun yanı sıra Isparta’da bağımsız anaokullaşma oranını Türkiye’de ilk sıraya çıkarmak için 3 ihale yapıldığını söyleyerek, yakında bu anaokullarının inşaatlarına başlanacağı müjdesini verdi. 
  Vali Günaydın ayrıca, yaz döneminde okulların yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanma faaliyetlerine de hız kesmeden devam ettiklerini belirtti. 

  “Köyler, suyu güneş enerjisi ile üretilen elektrik ile daha ucuza içecek” 
  Köylerdeki içme suyu pompalarında kullanılmak üzere, güneş paneli yatırımlarına devam ettiklerini de aktaran Vali Günaydın hedeflerinin 116 köy olduğunu ve bunu da bu yıl tamamlayacaklarını kaydederek, bu yatırımdan muhtarların çok memnun olduğunu söyledi. 

  “Köyler temiz su kullanacak” 
  Vali Günaydın ayrıca, merkezde bulunan bütün köylerin parke taşı ihtiyacını bu yıl içinde karşılayacaklarını belirterek, imkânlar oldukça bu yatırımların devam edeceğini ve bunun yanında vatandaşların daha sağlıklı içme suyuna kavuşabilmeleri için alt yapı yatırımlarının devam ettiğini aktardı. 
  Vali Günaydın açıklamasında, “Bizim amacımız hiçbir köyümüzde 25-30 yıllık içme suyu borusu kalmaması. Bu hedefte de çok mesafe aldık. Çok yakında içme suyu şebekesi yenilenmemiş hiçbir köyümüz kalmayacak” ifadelerini kullandı. 
 
AW429259_01


,İHA
                                         
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Yeni evlenenlerin kabusu oldu!
Bakan açıkladı! Artık tamamını devlet ödeyecek
TED KOLEJİ İLE ÇOCUKLARINIZ KOLAYCA İNGİLİZCE ÖĞRENSİN!
Isparta Valisi Günaydın’dan köylere güneş enerjili 'Ucuz su' müjdesi
ISPARTA SGK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN; BASIN BİLDİRİSİ
Isparta Gül İki Sanayi Sitesinin mimari projesi tamamlandı
Oy pusulasındaki ‘domuz’ serzenişine belediye başkanından cevap
Isparta’da iş makinesinin ezdiği kadın hayatını kaybetti
AK Parti Isparta İl Başkanı Zabun’dan ‘24 Haziran Seçimleri’ değerlendirmesi
MHP’li Başkan Günaydın’dan AK Parti’ye tebrik ziyareti
22 yeni proje BAKA ile hayata geçiriliyor
Isparta'da seçim sonuçlarını düğün yapar gibi kutladılar
Isparta’da oy kullanmaya giden 18 kişi sandık başında yakalandı
İşte Isparta’nın 27.Dönem Milletvekilleri
Yeni dönemin hazırlıkları başladı
Isparta’da oy kullanırken fotoğrafını çeken 6 kişi yakalandı
Gülün, geleneksel yöntemlerle gülsuyu ve gülyağına giden zahmetli yolculuğu
Isparta’da binlerce insan sokaklara akın etti
Isparta protokolü ve siyasiler oylarını kullandı
Isparta'da girişimcilere SDÜ'den büyük müjde!
Eğirdir Gölü'nde 78 ton kerevitin yarısı canlı kurtarıldı
Eğirdir Dağ Komando Okulu’nda Türkiye ve 5 farklı ülke subayları bröve taktı
İkinci bayram ikramiyesinin detayları belli oldu
Isparta'da Narkotik Operasyon!
BUTSO ve ITSO'dan işbirliği mesajı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daTürkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'da
Beyin yakan bulmacalarBeyin yakan bulmacalar
ISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELER
Atlı timin kadın süvarileriAtlı timin kadın süvarileri
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daBeyin yakan bulmacalarISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERAtlı timin kadın süvarileri
ISPARTA GÖZ HASTANESİISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZisparta perdeISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Hayvan otlatan çoban, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti Hayvan otlatan çoban, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti 21 Haziran 2018
Isparta Belediyesi, Atatürk Parkını kendi işletecekIsparta Belediyesi, Atatürk Parkını kendi işletecek20 Haziran 2018
Isparta'da travesti fuhşuna polis baskını Isparta'da travesti fuhşuna polis baskını 21 Haziran 2018
Isparta Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünün Basın Bülteni​Isparta Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünün Basın Bülteni​20 Haziran 2018
Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyorMilyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor21 Haziran 2018
İzinlerle ilgili çok önemli değişiklik!İzinlerle ilgili çok önemli değişiklik!21 Haziran 2018
Patates ve soğana müdahale geliyorPatates ve soğana müdahale geliyor21 Haziran 2018
Isparta’da oy kullanırken fotoğrafını çeken 6 kişi yakalandı Isparta’da oy kullanırken fotoğrafını çeken 6 kişi yakalandı 25 Haziran 2018
Isparta’da iş makinesinin ezdiği kadın hayatını kaybetti Isparta’da iş makinesinin ezdiği kadın hayatını kaybetti 26 Haziran 2018
Maaşlar 637 TL, ikramiyeler 27 bin TL artacakMaaşlar 637 TL, ikramiyeler 27 bin TL artacak20 Haziran 2018
Traktörün altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Traktörün altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti 22 Haziran 2018
Bakan açıkladı! Artık tamamını devlet ödeyecekBakan açıkladı! Artık tamamını devlet ödeyecek26 Haziran 2018
Asgari ücret destek tutarı belli olduAsgari ücret destek tutarı belli oldu21 Haziran 2018
Isparta Gül İki Sanayi Sitesinin mimari projesi tamamlandıIsparta Gül İki Sanayi Sitesinin mimari projesi tamamlandı26 Haziran 2018
Son 1261 gün emekliliği belirlerSon 1261 gün emekliliği belirler20 Haziran 2018
Isparta itfaiyesinden yılan operasyonu Isparta itfaiyesinden yılan operasyonu 20 Haziran 2018
Öğrenciler dikkat! Yeni dönem başlıyorÖğrenciler dikkat! Yeni dönem başlıyor20 Haziran 2018
İkinci bayram ikramiyesinin detayları belli olduİkinci bayram ikramiyesinin detayları belli oldu22 Haziran 2018
Öğrencilere 3 ayda 4 bin 809 TLÖğrencilere 3 ayda 4 bin 809 TL21 Haziran 2018
İşte Isparta’nın 27.Dönem Milletvekilleri İşte Isparta’nın 27.Dönem Milletvekilleri 25 Haziran 2018