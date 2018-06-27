“Sıcak asfalt 300 km’yi geçti”

“Eğitim müjdeleri”

“Köyler, suyu güneş enerjisi ile üretilen elektrik ile daha ucuza içecek”

“Köyler temiz su kullanacak”

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Haziran Ayı Merkez Muhtarlar Toplantısı’nda birçok konuşu ele alarak, köylerde elektrik faturasıyla birlikte pahalıya içilen suların, artık güneş enerjili pompaj sistemiyle daha ucuza indirgeneceğini kaydetti. Vali Günaydın, “Köyler, suyu güneş enerjisi ile üretilen elektrik ile daha ucuza içecek” dediIsparta’da Haziran Ayı Merkez Muhtarlar Toplantısı Vali Şehmus Günaydın başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda Merkez mahalle ve köy muhtarları görüş, talep ve önerilerini ilettiler.Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Vali Şehmus Günaydın sözlerine geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin Isparta genelinde huzur ve güven içinde geçmesinden dolayı muhtarların verdiği katkıya teşekkür ederek başladı. Vali Günaydın, köyler ile mahallelerde hizmetlerin hız kesmeden devam ettiğini aktardı.Vali Günaydın yaptığı açıklamada, “Özellikle köylerimizde sıcak asfalt çalışmalarında çok büyük rakamlara ulaştık, yani hiç kimsenin hayal edemediği rakamlara ulaştık. Bugün itibariyle 300 kilometreyi geçtik. İnşallah, bu sene sizlere verdiğimiz söz doğrultusunda bütün grup yollarımızın sıcak asfaltını tamamlamış olacağız” dedi.Açıklamasında eğitim yatırımlarının çok hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Vali Günaydın Modernevler, Halıkent ve Çünür mahallelerinde yapımı devam eden okulların çok kısa sürede tamamlanacağını, bunun yanı sıra Isparta’da bağımsız anaokullaşma oranını Türkiye’de ilk sıraya çıkarmak için 3 ihale yapıldığını söyleyerek, yakında bu anaokullarının inşaatlarına başlanacağı müjdesini verdi.Vali Günaydın ayrıca, yaz döneminde okulların yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanma faaliyetlerine de hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.Köylerdeki içme suyu pompalarında kullanılmak üzere, güneş paneli yatırımlarına devam ettiklerini de aktaran Vali Günaydın hedeflerinin 116 köy olduğunu ve bunu da bu yıl tamamlayacaklarını kaydederek, bu yatırımdan muhtarların çok memnun olduğunu söyledi.Vali Günaydın ayrıca, merkezde bulunan bütün köylerin parke taşı ihtiyacını bu yıl içinde karşılayacaklarını belirterek, imkânlar oldukça bu yatırımların devam edeceğini ve bunun yanında vatandaşların daha sağlıklı içme suyuna kavuşabilmeleri için alt yapı yatırımlarının devam ettiğini aktardı.Vali Günaydın açıklamasında, “Bizim amacımız hiçbir köyümüzde 25-30 yıllık içme suyu borusu kalmaması. Bu hedefte de çok mesafe aldık. Çok yakında içme suyu şebekesi yenilenmemiş hiçbir köyümüz kalmayacak” ifadelerini kullandı.,İHA