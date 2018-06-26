- Alanya 18. Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’nde Sakin Şehir (Cittaslow) Eğirdir tanıtımı yapıldı.Antalya'nın Alanya ilçesinde, bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, temsili Yörük Göçü ile başladı. Etkinliklerde Eğirdir Belediyesi stant açarak ‘Cittaslow’ unvanlı ilçenin tanıtımını yaparken vatandaşlar ise bu standa yoğun ilgi gösteriyor.Eğirdir Belediyesi tanıtım standında, çıtır elma, elma cipsi, elma reçeli, elma marmeladı, elmalı lokumu, Eğirdir'in tanıtın CD, broşür ve çeşitli materyaller yer alıyor.Eğirdir Belediyesi Festival, tanıtım, fuar ve organizasyon sorumlusu Eşref Çatal, "Eğirdir Belediyesi olarak Alanya'da standımızı açmış bulunuyoruz. Yerli ve yabancı turistlere ilçemizi en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Her türlü tanıtım organizasyonuna bizleri görevlendiriyor. Alanya'da güzel bir festival gerçekleşiyor, biz de ilçemizi en iyi şekilde tanıtıyoruz" dedi.İHA