- Isparta Şehir Hastanesi’nde çocuk hastalar ve hasta yakını çocukları için oyun alanı oluşturuldu.Isparta Şehir Hastanesinde çocuk poliklinikleri bekleme bölümünde oluşturulan oyun alanları hizmete girdi. Hastane Başhekimi Uz. Dr. Ferudun Ruşen Keskin, poliklinik ziyareti sırasında çocuk hastalar ve hasta yakını çocuklar için oyun alanı oluşturdukları söyledi.Çocukların taleplerine en kısa sürede çözüm ürettiklerini belirten Keskin, “İnşallah, hastanemize gelen çocuklarımız ve ebeveynleri bu uygulamamızdan memnun kalmışlardır” diye konuştu.İHA