', 'auto'); ga('send', 'pageview');
Isparta yaş pasta siparişi

Güller Diyarı Isparta’da çifte bayram yaşanacak

Güller Diyarı Isparta’da çifte bayram yaşanacak
ISPARTA
G.Tarihi: 13.06.2018 18:29
0
Isparta Düğün Salonları
 
  - Güller Diyarı Isparta’da çifte bayram yaşanacak  
  - Güneykent Belediye Başkanı Fahretdin Gözgün:   
  - "Bayramın 2 ve 3. gününde şeker gibi bir gül bayramı yaşamaya davet ediyorum" 
  - "Gül gibi bir gün yaşatacağız" 
 
 Isparta’da hava sıcaklıklarının bu yıl mevsim normalleri üzerinde seyretmesi dolayısıyla gül hasat sezonu 20 gün erken tamamlanırken, Ramazan Bayramı’nın 2 ve 3. gününde Gül Festivali ile birlikte çifte bayram yapılacak. 
  Dünya gül yağı ihtiyacının yüzde 65’ini karşılayan Isparta’da, üretimin yaklaşık yüzde 18’e varan kısmında söz sahibi olan Gönen ilçesine bağlı Güneykent’te bu yıl Ramazan Bayramı’nın 2 ve 2. günlerinde düzenlenecek olan Gül Hasat Festivali ile birlikte çifte bayram yapılacak. Bu yıl havaların sıcak gitmesiyle birlikte, 20 gün daha erken gelen gül hasat sezonu, Ramazan Bayramı’nda taçlandırılacak.  
  Güneykent’teki gül hasadı sonunda festival düzenleyeceklerini kaydeden Belediye Başkanı Fahretdin Gözgün, "Festivalimizde yine gül toplanacak, gül kaynatılacak, folklorik gösteriler olacak ve gülün şiiri konuşacak, gülün parçaları ve türküleri konuşulacak. O gün güle dair gerçekten gül gibi bir gün yaşatacağız. Ben bütün herkesi, bayramın 2 ve 3.gününde şeker gibi bir gül bayramı yaşamaya davet ediyorum" dedi. 
 
  Yeşille pembenin raks ettiği bir ortam: Güneykent 
  Isparta’daki gül üretiminin yüzde 15-18’lik kısmını Güneykent kasabasının karşıladığını ifade eden Gözgün, "Her tarafından yeşille pembenin raks ettiği bir ortamdayız. Böyle bir ortamda, 20 gün önce gelen bir sezonla başladık. Havaların sıcak gitmesiyle birlikte, şu anda pembeyi yeşilin üzerinde daha hakim bir vaziyette görmekteyiz. Bugün, şu anda güllerin bir açık parfüm vadisi gibi koktuğunu hissediyoruz" diye konuştu.  
 
  "Çiftçinin dün hiç inanmadığı ve aklından geçirmediği bir olay gerçekleştiriyoruz" 
  Belediye Başkan Fahretdin Gözgün, Güneykent’te nüfusun hemen hepsinin gülcülükle geçimini sağladığına işaret ederek, "Güneykent herkesin gülcülükle uğraştığı bir belde. Bu beldede tamamen endüstriyel anlamda üretilen gülün sanayide işlenmesi ile akabinde gül yağı ve gülsuyunun elde edimi, kozmetik sektöründe hammadde olarak kullanımı gerçekleştiriliyordu. Fakat son yıllarda bu durum tamamen turizme yönelik bir faaliyetimiz söz konusu oldu. Bu, ‘Agro Turizm’ ve ‘Kırsal Turizm’ olarak adını koydular, bizim de ‘Gül Turizmi’ dediğimiz, özellikle Uzak Doğulu tur gruplarının yoğun bir şekilde talep arz ettiği, harici olarak da yurt içi ve yurt dışında birçok tur operatörünün listesine girmiş bir turizm faaliyetinin içerisindeyiz. Güneykent bu konuda 7 yıllık altyapı tecrübesiyle dünden bugüne başlangıcını gerçekleştirdi. O günden bugüne baktığımızda, bir cumartesi günü sadece 27 tane tur otobüsü buraya geldi. Bunlar önemli gelişmeler. Çiftçinin dün hiç inanmadığı ve aklından geçirmediği bir olay gerçekleştiriyoruz: Gülde Turizm. Bu, tamamen kırsal turizm. Turistler geldiğinde başlarına gül derdik, yollarına gül serdik, akabinde de onları gül bahçelerine aldık. Onlar güle dokundular ve bakmaya başladılar. Dokundukları yer gül kokmaya, yüzleri de gülmeye başladı. Arkasından, belki de salonlarının en güzel ve en tatlı fotoğraflarını çektiler. Psikolojileri bile değişti, en tatlı zamanı yaşadık" dedi.  
  Beldeye gelen yerli ve yabancı turistlere, adeta gülün serüvenini canlı olarak gösterdikten sonra onlara gülden yağ-su çıkarmak ve reçel gibi ürünler yapabilmeleri konusunda tecrübe kazandırdıklarına değinen Başkan Gözgün, misafirlere daha sonra yöresel ürünler takdim ederek, kültürel konularda ortaya konulan eserlerini sergilediklerini ve ‘gül gibi bir gün’ geçirildiğini de sözlerine ekledi. 
 
  "Ölmeden önce yapılması gereken 100 şeyden biri eksik kalmasın" 
  Ölmeden önce, hayatta yapılması gereken 100 şeyden birinin gülle buluşmak olduğunun altını çizen Başkan Gözgün, "Bugün Endonezyalılar, Çinliler ve yerli tur grupları buradaydı. Biz yine gelen ve gelecek olan tüm tur gruplarımızın hayatta yapılması gereken 100 şeyden biri olan gülü eksik bırakmamaları adına herkesi Güneykent’e bekliyoruz, davet ediyoruz" dedi.  
 
  "Gülün şifası ve büyülü dünyasını, gelen misafirlerimize yaşatıyoruz" 
  Beldede nüfusun hemen hepsinin gülcülükle geçimini sağladığına değinen Gözgün, "Güneykent, herkesin gülcülükle uğraştığı bir belde. Bu beldede tamamen endüstriyel anlamda üretilen gülün sanayide işlenmesi ile akabinde gül yağı ve gülsuyunun elde edimi, kozmetik sektöründe hammadde olarak kullanımı gerçekleştiriliyordu. Doğal, katıksız bir şekilde reçel ve gül imalatı gerçekleştiriyor. Gül suları en doğal yöntemlerle üretiliyor ve gülün şifasını, büyülü dünyasını, burada gül gibi bir gün olarak gelen misafirlerimize yaşatmış oluyoruz" şeklinde konuştu. 
 
  Hasat sonu Gül Festivali ile taçlandırılacak 
  Gül hasat sezonunun bayrama kadar devam edeceğine ve sonunda festival yapılacağına işaret eden Gözgün, "Ramazan ayının girmesi sebebiyle, gül sezonumuz geçen yıl daha erken olmasına rağmen, oruç zamanında insanlar sıkıntı yaşamasın diye 16-17 Haziran’a denk gelen Gül Festivalimizi, Ramazan Bayramı’nın 2 ve 3. günü gerçekleştireceğiz. Bu festivalimizde yine gül toplanacak, gül kaynatılacak, folklorik gösteriler olacak ve gülün şiiri konuşacak, gülün parçaları ve türküleri konuşulacak. O gün güle dair gerçekten gül gibi bir gün yaşatacağız. Ben bütün herkesi, bayramın 2 ve 3. gününde şeker gibi bir gül bayramı yaşamaya davet ediyorum" dedi. 
 
AW419404_01AW419404_02AW419404_03AW419404_04AW419404_05AW419404_06AW419404_07AW419404_08AW419404_09AW419404_10
 
35050737_1905930972785652_954049885848469504_n35051901_1905931609452255_3736606167242113024_n35055618_1905931396118943_8346826686993530880_n35077715_1905932202785529_5252394396237692928_n35143834_1905931906118892_4044724801774813184_n35188402_1905930502785699_2215052163694985216_n




İHA
                                         
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Demirel, 3.vefat yıldönümünde İslamköy’de anılacak
Güller Diyarı Isparta’da çifte bayram yaşanacak
Isparta Şehir Hastanesi'nde çocuklar için oyun alanı
Isparta’daki AVM’ler bayramın 1. günü kapalı olacak
Bakan açıkladı! Yapan yaptıran 1 yıl hapis yatacak
Başkan Günaydın'ın Ramazan Bayramı Mesajı
ISPARTA'DA BAYRAMDA AÇIK OLACAK NÖBETÇİ FIRINLAR 2018
DOKUZUNCU CUMHURBAŞKANIMIZ MERHUM SÜLEYMAN DEMİREL’İN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE DÜZENLENECEK ANMA TÖRENİ PROGRAMI
Isparta'da 195 kişi işe alınacak
Isparta'da 2018 yılı Ramazan Bayramı Bayram Programı
Isparta'da Ramazan Bayramı Önelemleri
Isparta'da dolu yağışının ardından hasar tespit çalışmaları başladı
Otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 1 yaralı
Emekliye yeni zam
Yurt ışıklarıyla Mehmetçik’e ‘Kandil’ desteği
Isparta Gelendost’u ‘dolu’ vurdu
​ISPARTA DEFTERDARLIĞI BASIN BÜLTENİ
Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu!
Başkan Günaydın gündeme dair açıklamalarda bulundu
Sürücüler Dikkat! Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı
ISPARTA'DA BU AVM'DE BAYRAM KAMPANYASI!
TED ISPARTA KOLEJİNDE KARNE COŞKUSU!
Duvardan atlamak isterken korkuluk demirleri eline saplandı
Isparta'da Mahalle muhtarından ‘Takdire şayan' hareket
BAYRAMLIK AYAKKABILAR İSTANBUL AYAKKABI'DAN
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daTürkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'da
Beyin yakan bulmacalarBeyin yakan bulmacalar
ISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELER
Atlı timin kadın süvarileriAtlı timin kadın süvarileri
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daBeyin yakan bulmacalarISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERAtlı timin kadın süvarileri
ISPARTA GÖZ HASTANESİISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZisparta perdeISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Traktör Kazası:1 ÖlüIsparta'da Traktör Kazası:1 Ölü09 Haziran 2018
Isparta'da 195 kişi işe alınacakIsparta'da 195 kişi işe alınacak12 Haziran 2018
Isparta'da servis yolunda trafik kazası: 3 yaralı Isparta'da servis yolunda trafik kazası: 3 yaralı 09 Haziran 2018
Isparta’da feci kaza: 5 yaralı Isparta’da feci kaza: 5 yaralı 08 Haziran 2018
Isparta’da sebze yüklü tır devrildi Isparta’da sebze yüklü tır devrildi 07 Haziran 2018
Isparta'da mutfak yangını!Isparta'da mutfak yangını!07 Haziran 2018
Bisikletiyle şov yapmak isterken canından oluyorduBisikletiyle şov yapmak isterken canından oluyordu08 Haziran 2018
ESNAFA 10 MÜJDE BİRDEN...ESNAFA 10 MÜJDE BİRDEN...09 Haziran 2018
ISPARTA GÖKKUBBE’DE 10 BİN KİŞİLİK İFTARISPARTA GÖKKUBBE’DE 10 BİN KİŞİLİK İFTAR08 Haziran 2018
Güller Diyarı Isparta’da çifte bayram yaşanacak Güller Diyarı Isparta’da çifte bayram yaşanacak 13 Haziran 2018
Isparta Gelendost’u ‘dolu’ vurdu Isparta Gelendost’u ‘dolu’ vurdu 12 Haziran 2018
İndirimli emeklilik fırsatı! İşte şartlarİndirimli emeklilik fırsatı! İşte şartlar08 Haziran 2018
Isparta Müftülüğü 'Kadir Gecesi' MesajıIsparta Müftülüğü 'Kadir Gecesi' Mesajı07 Haziran 2018
DOKUZUNCU CUMHURBAŞKANIMIZ MERHUM SÜLEYMAN DEMİREL’İN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE DÜZENLENECEK ANMA TÖRENİ PROGRAMIDOKUZUNCU CUMHURBAŞKANIMIZ MERHUM SÜLEYMAN DEMİREL’İN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE DÜZENLENECEK ANMA TÖRENİ PROGRAMI12 Haziran 2018
Isparta’ya uyuşturucu getiren 2 İranlı havalimanında yakalandı Isparta’ya uyuşturucu getiren 2 İranlı havalimanında yakalandı 07 Haziran 2018
Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Isparta'dan SeslendiCumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Isparta'dan Seslendi07 Haziran 2018
Muharrem İnce, Demirel’in mezarını ziyaret etti Muharrem İnce, Demirel’in mezarını ziyaret etti 07 Haziran 2018
​ISPARTA DEFTERDARLIĞI BASIN BÜLTENİ​ISPARTA DEFTERDARLIĞI BASIN BÜLTENİ11 Haziran 2018
Isparta’da trafik kazası: 2 yaralı Isparta’da trafik kazası: 2 yaralı 09 Haziran 2018
Isparta’ya yeni kurulan üniversiteden ilk sergi Isparta’ya yeni kurulan üniversiteden ilk sergi 07 Haziran 2018