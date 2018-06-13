Ankara ve Antalya'nın ardından Isparta’da da Ramazan Bayramı’nın 1. günü AVM’ler kapalı olacak.Isparta Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada Ramazan Bayramı’nın ilk gününde AVM’lerin kapalı olacağı bildirildi.Isparta Valisi Şehmus Günaydın’ın imzasının bulunduğu açıklamada, "6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 13. maddesi kapsamında ilimiz sınırları içinde faaliyet gösteren alışveriş merkezleri; Ramazan Bayramı’nın birinci günü kapalı olacaktır. Gerekli denetimler ilçe kaymakamlıkları ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Belirlenen günde, alışveriş merkezlerini kapalı tutmayanlar hakkında 6585 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde idari para cezası uygulanacaktır" denildi.İHA