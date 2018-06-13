Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği eğitimleri tamamlayan Isparta Şehir Hastanesi, ‘Bebek Dostu Hastane’ unvanını almak için başvuruda bulundu.Isparta Şehir Hastanesi, ‘Bebek Dostu Hastane’ uygulaması kapsamında gerekli eğitimlerini tamamlayarak, Sağlık Bakanlığı’na başvuru yaptı. Sağlık Bakanlığı nezdinde gerekli kriter eğitimleri olan "Anne sütünün önemi, doğru emzirme teknikleri, sağma yöntemleri, saklama koşulları hastanemiz emzirme politikası ve emzirmede on bir adım" konularındaki eğitimleri tamamlayan Isparta Şehir Hastanesi, önümüzdeki günlerde ‘Bebek Dostu Hastane’ unvanını almaya hazırlanıyor.İHA