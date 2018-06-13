Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ile Atılım Üniversitesi arasında analiz ve simülasyon programlarının kullanımı konusunda mutabakata varıldı.SDÜ Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (YETEM) tarafından Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi tanıtım semineri düzenlendi. YETEM Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminere konuşmacı olarak katılan Atılım Üniversitesi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi (MŞMM) Müdürü Dr. Besim Baranoğlu, Atılım Üniversitesi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi hakkında bilgi verdi.YETEM ve Atılım Üniversitesi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi arasında gerçekleştirilebilecek iş birliği olanaklarının da ele alındığı etkinlikte, SDÜ ve YETEM’deki öğretim elamanlarının Atılım Üniversitesi’nde bulunan analiz ve simülasyon programlarından internet üzerinden ücretsiz olarak faydalanabilmesi konusunda mutabakata varıldı.Atılım Üniversitesi sarf malzemelerini tedarik etmek şartıyla SDÜ lisansüstü öğrencilerine gerekli eğitimler verilerek MŞMM’deki makine ve cihazları kullanmaları hususunda da görüş birliği oluşturuldu.İHA