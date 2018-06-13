- Gelendost’ta dolu yağışının ardından hasar tespit çalışmaları başladı

Isparta'nın Gelendost ilçesi'nde meydana gelen dolu yağışı sonrasında arazilerde hasar tespit çalışmaları başladı.

Gelendost ilçesinde dün meydana gelen dolu yağışı sonrasında Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespiti inceleme çalışmaları başladı. İlçe Müdür Vekili Gökhan Yaman, “İlçedeki personel, tarım arazilerine giderek gerekli hasar tespit çalışmalarını yürütüyor. Dolu ve yağmur yağışı nedeniyle bazı arazilerin çamurlu olması çalışmaları güçleştiriyor. Bu nedenle yüzeyi daha uygun arazilerde hasar tespitlerimiz devam ediyor. Arazilerdeki yüzeyin normale dönmesinin ardından gerekli çalışmalar tamamlanacak. Önümüzdeki günlerde ortaya çıkan hasar sonuçlarını açıklayacağız” dedi.



İHA

