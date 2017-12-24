ISPARTA HABERLERİ

ISPARTA'DA SOBA FACİASI



ISPARTA'nın Senirkent İlçesi Büyükkabaca Kasabası'nda yaşayan 83 yaşındaki Hatice Durmuş, evde sobayı yakarken bir anda yanması üzerine yüzü ve vücudunun bir kısmı alev aldı. Hastaneye kaldırılan Hatice Durmuş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akıl almaz olay bugün meydana geldi.

Büyükkabaca'da yaşayan Hatice Durmuş evde sobayı yakmak istedi. Soba bir anda alev aldı. Yüzünün ve vücudunun bir kısmı yanan Durmuş hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

