ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN

19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJI



Bugün özgürce nefes alıp verebilmemizi, kahraman şehit ve gazilerimize borçluyuz. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, fedakârlıklarıyla bizlere nice zaferler, kahramanlıklarla dolu bir geçmiş armağan etmiştir. Milletimiz bugün de istiklaline ve istikbaline yönelen tüm tehditlere karşı koymaktadır.

Kültürümüzde vatan ve millet sevgisi çok büyük bir değer taşır. Milli hasletimizde olan ve kimliğimizi yansıtan bu duyguların, hepimiz için vazgeçilmez bir anlamı vardır.

Bunun en güzel örneğini Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşı’nda gösteren aziz milletimiz ‘Ya istiklal, ya ölüm’ diyerek, bağımsızlık ve vatanın bizler için ne anlama geldiğini apaçık ortaya koymuştur.

Vatanı uğruna ölümü göze almış kahraman Türk ordusu, dünya barışını korumak için de pek çok bölgede görev almıştır.

19 Eylül tarihi, Atatürk’e 1921 yılında Mareşallik rütbesi ile gazilik unvanının verildiği gündür ve yurdumuzda her yıl Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır. Şehitlerimizin ruhlarını huzurlu kılmamız için, savaş arkadaşları gazilerimize hak ettikleri değeri vererek, onları her yerde ve her zaman onurlandırmak zorundayız.

Şehitlerimiz ve gazilerimizin sayesinde ay yıldızlı al bayrağımız vatanımızın semalarında gururla dalgalanmakta, ezanımız beş vakit özgürce okunmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’e İstiklal mücadelesindeki önderliğinden dolayı “Müşir ve Gazi” unvanı verilişinin yıldönümünü ve Gaziler Günü’nü en kalbi duygularımla tebrik ediyor, gazilerimize ve ailelerine sağlıklı uzun ömürler diliyor, bu toprakları bize vatan kılan, bugünümüzü kendilerine borçlu olduğumuz tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle yad ediyorum.