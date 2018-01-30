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ISPARTA’NIN GELECEĞİ İÇİN BU PROJE DESTEKLENMELİ

Amaç var olanı yıkmak değil, Isparta’ya üçüncü sanayi sitesini kazandırmak.

ISPARTA’NIN GELECEĞİ İÇİN BU PROJE DESTEKLENMELİ
ISPARTA
G.Tarihi: 30.01.2018 12:32
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böcüzade
Amaç var olanı yıkmak değil, Isparta’ya üçüncü sanayi sitesini kazandırmak.

Maden İş esnaf odası kongresinde ortaya çıkan Gül İki Sanayi Sitesinin yapılması ile ilgili girişimler ve mevcut sanayilerin ne olacağı ile ilgili açıklama yapan Gül İki Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkan Yardımcısı Şükrü Culus “biz Isparta’ya yeni bir sanayi sitesi kazandırmak için yola çıktık. Mevcut sanayilerin kaldırılacağı gibi bir durum yok. Bu konuda Belediye Başkanımızda açıklama yaptı ve eski ve yeni sanayi sitesinin kaldırılması gibi bir durumun olmadığını söyledi. Isparta’da sanayinin büyümesini  arzu ederek başlayan Gül İki Sanayi Sitesi kuruluşunun esas amacı mevcut sanayilerde kiracı olan esnafları dükkan sahibi yapmaktır” dedi. Culus, özellikle Şehir Hastanesinin açılmasının ardından mevcut sanayi sitelerinde kiraların aşırı arttığını ve boş işyeri kalmadığını söyleyerek “yeni bir işyeri açılmak istendiğinde yer bulma sorunu ortaya çıkıyor. Esnaflar kira altında eziliyor” diye konuştu.



       

Esnaf Odalarındaki seçim sürecinde en önemli tartışma konularından biri de Maden İş kongresinde gündeme gelen Gül İki Sanayi Sitesinin kuruluş süreci ve sanayinin yapımının ardından mevcut eski ve yeni sanayi sitesinin ne olacağı konusu idi. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın mevcut sanayi sitelerinin taşınması gibi bir durumun olmadığını açıklamıştı. Konu ile ilgili bir açıklamada Gül İki Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkan Yardımcısı Şükrü Culus’tan geldi.

ISPARTA’NIN MODERN BİR SANAYİ SİTESİ DAHA OLSUN

Culus Isparta’ya yeni bir sanayi sitesi kazandırmak amacıyla yola çıktıklarını söyleyerek “Kamuoyunda eski ve yeni sanayi sitelerinin kalkacağına yönelik söylentiler dolaşıyor. Bu söylentilerde Gül İki Sanayi Sitesinin yukarı sanayi ve eski sanayi sitesini kaldıracağı belirtiliyor. Yukarı sanayi ve eski sanayi sitesi kalkmıyor. Konya’ da 13. sanayi sitesi yapılıyor. Gül İki Sanayi Sitesi Isparta’ya üçüncü bir sanayi sitesi kazandırmak amacıyla kurulmuştur ve büyükşehirlerdeki gibi Isparta’ya daha modern bir sanayi sitesi yapılmasının amacındadır. Bilim Sanayi Teknoloji Bakanımız Sayın Dr. Faruk Özlü, Isparta Valisi Sayın Şehmus Günaydın ve Isparta Milletvekili, Plan Ve Bütçe Komisyon Başkanı Sayın Süreyya Sadi Bilgiç’te Isparta’da üçüncü sanayi yapılmasına destek veriyorlar” dedi.

KİRADA Kİ ESNAF DERTLİ

Şehir Hastanesinin hizmete açılmasının ardından mevcut sanayi sitesi dükkanlarına eczane, gözlükçü, medikalcilerin talip olması nedeniyle kiraların açırı yükseldiğini söyleyen Culus “Gül İki Sanayi Projesi, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanı Sayın Dr. Faruk Özlü tarafından çok beğenilmiştir. İki yıl gibi kısa bir süreçte geldiğimiz noktayı ve yaptığımız çalışmaları sayın bakanımız takdir etmiştir. 2015 yılında kurulan Gül İki Sanayi Sitesi Kooperatifinin amacı merdiven altında çalışan, kira baskısı altında ezilen ve dükkana ihtiyacı olan esnafları kira öder gibi dükkan sahibi yapmaktır. Yeni sanayi sitesinin yanı başına Şehir Hastanesinin yapılmasıyla birlikte o bölgede bulunan sanayi dükkanları eczaneler, medikaller, gözlükçüler ve diğer iş kolları tarafından kiralanmış olup yeni sanayi sitesinde bulunan işyerlerinin kiraları çok yükselmiştir. Bununla birlikte Yeni Sanayi Sitesinde kiracı olarak faaliyet gösteren 671 esnaf mağduriyet yaşamaktadırlar. Yeni sanayi ve eski sanayi sitesinde dükkanlar dolunca Gül Küçük Sanayi Sitesindeki işyerleri de doldu. Gül Küçük Sanayi Sitesi olmasaydı bu esnaf nereye gidecekti?” diye sordu.

250 BİN METREKARE ARAZİ ALINDI

Gül İki Küçük sanayi Sitesinin kurulacağı bölgeden 250 bin metrekare arazinin kooperatif tarafından alındığını söyleyen Culus ,“1988 yılında imar ve şehir planına küçük sanayi sitesi alanı olarak işlenmiş olan ve Isparta Belediyesi Meclisi tarafından Gül İki Küçük Sanayi Sitesine tahsis edilen alanda Gül İki Sanayi Sitesinin yapılabilmesi için arazi kamulaştırmaları devam etmekte olup Gül İki Sanayi Sitesi Kooperatifimiz bugüne kadar 250 bin metrekare araziyi kamulaştırmıştır.  Gül İki Sanayi Sitesinin kurulacağı arazinin zemin etüdü yapıldı. Taslak projesi hazırlandı ve Isparta Belediyesi meclisinde kabul edilerek askıya çıktı ve askıda 1 ay kaldıktan sonra askıdan inerek onaylandı. Günümüz itibariyle Gül İki Sanayi Sitesinin mimari projesi Isparta Belediye Başkanımız Yüksek Mimar Sayın Yusuf Ziya Günaydın’ın önderliğinde Isparta Belediyesi mimarları tarafından çizilmekte olup bu mimari çizim için kooperatifimizden hiçbir para talep edilmemektedir” şeklinde konuştu.

BAKANLIKTAN ÖNEMLİ DESTEK 

Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı’nın yeni kurulacak sanayi sitelerine destek verdiğini hatırlatan Şükrü Culus “Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı’nın sanayilerin yapılması ile ilgili mevzuatında organize sanayi yapılaşmasında arazi kamulaştırılması, alt yapı ve üst yapıya destek verilmektedir. Küçük sanayi sitelerinin yapılması içinse arazinin kooperatif tarafından kamulaştırılıp tapuların bakanlığa teslim edilmesi halinde üst yapıya 13 yıl vadeli %2 faizli kredi desteği verilmektedir. Alt yapı noktasında da Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Sayın Yusuf Ziya Günaydın, Gül İki Sanayi Sitesinin alt yapısını yapacağını taahhüt etmiştir. Gül Petek Sanayi Sitesi de yapılırken bakanlığın kredi desteğinden faydalanılmış olup o dönemde %20 faizle ödeme yapılıyordu. Şu anda bakanlık %2 faizle kredi desteği vermektedir” dedi.

ISPARTA’NIN GELECEĞİ İÇİN BU PROJE DESTEKLENMELİ

Culus açıklamasında “Bakanlık yeni kurulacak sanayilere kredi desteği verirken talep ettiği tek şey sanayi yapılacak olan alandaki arazilerin tapularının kooperatif tarafından kamulaştırılmasıdır. Bakanlığın kredi desteğinden faydalanmak için başka bir sanayinin kaldırılması gerekmemektedir. Bu krediden faydalanmak için Isparta’da herhangi bir odadan da izin alınması gerekmemektedir. Isparta’da hiçbir sanayi yerinden kaldırılmıyor. Talep ettiğimiz tek şey destek verilmesi ve engel olunmaması. Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları bu projeye destek veriyor. Bu iş gönül işi” ifadelerine yer verdi.

Kaynak:Gülses Gazetesi
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