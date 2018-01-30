Yerel seçimler öncesi düzenleme!

Özellikle Güneydoğu’da terör örgütünün vatandaşa baskı yapmasının önüne geçilmesi için, siyasi partilerin müşahit sayısının sınırlandırılması ve müşahitlerin güvenlik soruşturmasına tabi tutulması konusunda yeni adımlar atılacak.

AK Parti ve MHP, seçimler sırasında özellikle Güneydoğu’da sandık güvenliği konusunda yeni adımlar atılması için mutabakata vardı. AK Parti ve MHP arasında yürütülen ‘seçim ittifakı’ görüşmelerinde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum düzenlemeleri de ele alınıyor. Şubat başında TBMM’ye gönderilmesi planlanan yerel seçimlerle ilgili uyum paketinde, sandık güvenliğine yönelik bazı yeni adımlar atılması da iki partinin görüşmelerinde gündeme geldi. Bu kapsamda, daha önce YSK teşkilat yasasında yer alan ancak CHP ve HDP’nin itirazları üzerine geri çekilen sandık kurulu başkanlarının nasıl belirleneceği düzenlemesinin yerel uyum paketine eklenmesi kararlaştırıldı. Mevcut mevzuatta, sandık kurulu başkanları siyasi partilerin temsilcileri arasından kura çekilerek belirleniyor. Yeni düzenlemeye göre ise ilçe seçim kurulu, sandık başkanlarını kamu görevlileri arasından seçecek. Özellikle Güneydoğu’da terör örgütünün vatandaşa baskı yapmasının önüne geçilmesi için, siyasi partilerin müşahit sayısının sınırlandırılması ve müşahitlerin güvenlik soruşturmasına tabii tutulması, sandıkların kurulu bulunduğu yerlere ihtiyaç duyulması halinde polisin çağrılması konusunda da yeni adımlar atılacak.

VATANDAŞ DA POLİS ÇAĞIRABİLECEK

Mevcut mevzuatta, sadece sandık kurulu başkanı ve sandık kurulu üyelerine verilen polis çağırma yetkisi yeniden düzenlenecek. Sandık çevresinde, cebir, şiddet veya tehdit kullanarak sandık başı düzenini bozmaya kalkışanlarla ilgili, vatandaşlar da bizzat polise başvurarak ihbarda bulunabilecek. Bu durumda, sandık kurulu başkanı veya üyeler talep etmese bile, vatandaşın ihbarı üzerine kolluk güçleri sandık başında gerekli önlemleri alacak. AK Parti kurmayları bu düzenlemenin gerekçesini, “Özellikle Güneydoğu’da kamu görevlisi olsa bile sandık kurulu başkanlarının veya sandık kurulu üyelerinin örgüte veya HDP’lilere yakın olması durumunda, herhangi bir olay olduğunda polis çağırmıyorlar. ” şeklinde açıklıyor.

18’LİK BAŞKAN VE MUHTARLAR

Mart ayı sonuna kadar yasalaştırılması planlanan uyum paketinde ayrıca, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve muhtarlık için de seçilme yaşının 18’e indirilmesine ilişkin düzenleme yapılacak. Belediye başkanı, meclis üyeleri ve muhtarlar için ayrı ayrı kullanılan oyların tek zarfta yer almasına ilişkin de bir adım atılabileceği belirtiliyor. YSK, 2014 yerel seçimlerinde, YSK, muhtar pusulalarının ayrı zarf içinde yer almasına yönelik karar almış, aynı zarf içinde büyükşehir, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve muhtar pusulasının yer aldığı oyları geçersiz saymıştı.