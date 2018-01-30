Isparta Pastaneleriisparta bilgisayar tamiri

Yerel seçimler öncesi düzenleme!

Yerel seçimler öncesi düzenleme!
ISPARTA
G.Tarihi: 30.01.2018 12:13
0
böcüzade

Yerel seçimler öncesi düzenleme!

AK Parti ve MHP arasındaki ittifak görüşmelerinde, uyum düzenlemeleri de ele alınıyor. Şubat başında Meclis'e gönderilmesi planlanan yerel seçimlerle ilgili pakette, sandık güvenliğine yönelik bazı yeni adımlar atılması gündeme geldi.

 

Özellikle Güneydoğu’da terör örgütünün vatandaşa baskı yapmasının önüne geçilmesi için, siyasi partilerin müşahit sayısının sınırlandırılması ve müşahitlerin güvenlik soruşturmasına tabi tutulması konusunda yeni adımlar atılacak.

AK Parti ve MHP, seçimler sırasında özellikle Güneydoğu’da sandık güvenliği konusunda yeni adımlar atılması için mutabakata vardı. AK Parti ve MHP arasında yürütülen ‘seçim ittifakı’ görüşmelerinde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum düzenlemeleri de ele alınıyor. Şubat başında TBMM’ye gönderilmesi planlanan yerel seçimlerle ilgili uyum paketinde, sandık güvenliğine yönelik bazı yeni adımlar atılması da iki partinin görüşmelerinde gündeme geldi. Bu kapsamda, daha önce YSK teşkilat yasasında yer alan ancak CHP ve HDP’nin itirazları üzerine geri çekilen sandık kurulu başkanlarının nasıl belirleneceği düzenlemesinin yerel uyum paketine eklenmesi kararlaştırıldı. Mevcut mevzuatta, sandık kurulu başkanları siyasi partilerin temsilcileri arasından kura çekilerek belirleniyor. Yeni düzenlemeye göre ise ilçe seçim kurulu, sandık başkanlarını kamu görevlileri arasından seçecek. Özellikle Güneydoğu’da terör örgütünün vatandaşa baskı yapmasının önüne geçilmesi için, siyasi partilerin müşahit sayısının sınırlandırılması ve müşahitlerin güvenlik soruşturmasına tabii tutulması, sandıkların kurulu bulunduğu yerlere ihtiyaç duyulması halinde polisin çağrılması konusunda da yeni adımlar atılacak.

 

VATANDAŞ DA POLİS ÇAĞIRABİLECEK
 Mevcut mevzuatta, sadece sandık kurulu başkanı ve sandık kurulu üyelerine verilen polis çağırma yetkisi yeniden düzenlenecek. Sandık çevresinde, cebir, şiddet veya tehdit kullanarak sandık başı düzenini bozmaya kalkışanlarla ilgili, vatandaşlar da bizzat polise başvurarak ihbarda bulunabilecek. Bu durumda, sandık kurulu başkanı veya üyeler talep etmese bile, vatandaşın ihbarı üzerine kolluk güçleri sandık başında gerekli önlemleri alacak. AK Parti kurmayları bu düzenlemenin gerekçesini, “Özellikle Güneydoğu’da kamu görevlisi olsa bile sandık kurulu başkanlarının veya sandık kurulu üyelerinin örgüte veya HDP’lilere yakın olması durumunda, herhangi bir olay olduğunda polis çağırmıyorlar. ” şeklinde açıklıyor.

18’LİK BAŞKAN VE MUHTARLAR
Mart ayı sonuna kadar yasalaştırılması planlanan uyum paketinde ayrıca, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve muhtarlık için de seçilme yaşının 18’e indirilmesine ilişkin düzenleme yapılacak. Belediye başkanı, meclis üyeleri ve muhtarlar için ayrı ayrı kullanılan oyların tek zarfta yer almasına ilişkin de bir adım atılabileceği belirtiliyor. YSK, 2014 yerel seçimlerinde, YSK, muhtar pusulalarının ayrı zarf içinde yer almasına yönelik karar almış,  aynı zarf içinde büyükşehir, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve muhtar pusulasının yer aldığı oyları geçersiz saymıştı.

KAYNAKTÜRKİYE GAZETESİ
Isparta HaberleriIspartayerel seçim
Yazdır
itimat mobilya
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
EMİTT 2018 de Isparta
Yerel seçimler öncesi düzenleme!
ISPARTA’NIN GELECEĞİ İÇİN BU PROJE DESTEKLENMELİ
Isparta'da 194 dosya sonuçlandı, 178 kişi mahkum edildi
ISPARTA'YA BUL YIL 6 PARK 8 SPOR SAHASI
Yangında ölen yaşlı kadının cenazesine ulaşıldı
ISPARTA' SGK'DAN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
Isparta’da merdiven boşluğundaki musluk hırsızlığı failleri yakalandı
ISPARTA'DA YANGINDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Eğirdir elması Hindistan'da Stokların yüzde 60'ı satıldı
ISPARTA’MIZDA YEMEK VE YEMEKÇİ KÜLTÜRÜNÜN ARTIK BAŞKA BOYUTLARA TAŞINMASINDAN YANAYIZ
ISPARTA'DA BÜYÜK YANGIN! EVDE MAHSUR KALDILAR
Isparta Ülkü Ocaklarından asker uğurlaması
​TÜRK MİLLETİNİN DESTANI ISPARTA’DA OLACAK
ISPARTA DAVRAZSPOR MAÇ SONUCU FOTO HABER
Isparta'da Köy meydanında traktör güreşi
Davraz’da sisli manzarada kayak keyfi
ETUDOSD yönetimi güven tazeledi
ISPARTA İÇİN YENİ PROJELER YOLDA...
ISPARTA'DA TAZE BALIKLAR BU ADRESTE
1234567891011121314151617181920

FOTO GALERİ

Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiIsparta'da kayakseverler Davraz’a akın etti
YAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASI
Muş ovası'nda sis güzelliğiMuş ovası'nda sis güzelliği
ISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni Unutmadı
Doğunun 'Kapadokya'sıDoğunun 'Kapadokya'sı
'Dağların aslanları' ansızın vuruyor'Dağların aslanları' ansızın vuruyor
Başbakan Yıldırım, komandoların zorlu eğitimini izlediBaşbakan Yıldırım, komandoların zorlu eğitimini izledi
Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIMuş ovası'nda sis güzelliğiISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıDoğunun 'Kapadokya'sı'Dağların aslanları' ansızın vuruyorBaşbakan Yıldırım, komandoların zorlu eğitimini izledi
ISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIIsparta TemizlikISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Ekonomide yeni düzenleme! Dev torba yasa geliyorEkonomide yeni düzenleme! Dev torba yasa geliyor24 Ocak 2018
MÜJDE! ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ'NDE UYGULAMA BAŞLIYORMÜJDE! ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ'NDE UYGULAMA BAŞLIYOR25 Ocak 2018
Isparta’da yaşlı çiftten biri öldü, diğeri hastanede yaşam savaşı veriyorIsparta’da yaşlı çiftten biri öldü, diğeri hastanede yaşam savaşı veriyor25 Ocak 2018
ISPARTA'DAKİ EV SAHİBİ OLMAK İSTEYENLER BU HABERE DİKKAT!ISPARTA'DAKİ EV SAHİBİ OLMAK İSTEYENLER BU HABERE DİKKAT!26 Ocak 2018
Köy Muhtarından örnek davranış Köy Muhtarından örnek davranış 24 Ocak 2018
ISPARTA'DA YANGINDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİISPARTA'DA YANGINDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ29 Ocak 2018
Isaparta'da Kesikbaş Davası’nda ara karar verildi Isaparta'da Kesikbaş Davası’nda ara karar verildi 25 Ocak 2018
ISPARTA'DAKİ TÜM ÇİFTÇİLER BU HABERE DİKKAT!ISPARTA'DAKİ TÜM ÇİFTÇİLER BU HABERE DİKKAT!24 Ocak 2018
Isparta’da motosiklet kazası: 2 ölüIsparta’da motosiklet kazası: 2 ölü24 Ocak 2018
Yaşlıya 797 lira maaşYaşlıya 797 lira maaş27 Ocak 2018
VALİ GÜNAYDIN'DAN ISPARTA'YA ÇAĞRIVALİ GÜNAYDIN'DAN ISPARTA'YA ÇAĞRI25 Ocak 2018
Isparta ve ilçelerinde tipi etkili oldu Isparta ve ilçelerinde tipi etkili oldu 25 Ocak 2018
Resmen açıklandı! 400 TL destek geliyorResmen açıklandı! 400 TL destek geliyor24 Ocak 2018
Dünya Türk pilotunu konuşuyorDünya Türk pilotunu konuşuyor24 Ocak 2018
Stepne lastiği, sürücüyü ölümden kurtardıStepne lastiği, sürücüyü ölümden kurtardı23 Ocak 2018
Bunları yapanlara dev cezalar geliyor!Bunları yapanlara dev cezalar geliyor!29 Ocak 2018
Isparta'da Köy meydanında traktör güreşi Isparta'da Köy meydanında traktör güreşi 28 Ocak 2018
Isparta'da Yaşlı çiftten biri hayatını kaybetmişti...Ölüm nedeni belli oldu...Isparta'da Yaşlı çiftten biri hayatını kaybetmişti...Ölüm nedeni belli oldu...27 Ocak 2018
Isparta'da eğitim uçağı tarlaya inmek zorunda kaldı Isparta'da eğitim uçağı tarlaya inmek zorunda kaldı 24 Ocak 2018
Isparta Ziraat Odası Başkanı Selçuk’tan "miras kalan arazilerinizi bölüşün" çağrısı Isparta Ziraat Odası Başkanı Selçuk’tan "miras kalan arazilerinizi bölüşün" çağrısı 23 Ocak 2018