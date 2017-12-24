ISPARTA'DA KENT VE DÖNÜŞÜM PANELİ

“Kent ve Dönüşüm Üzerine Kır ve Kenti Konuşmak” Paneli Sona Erdi

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesince düzenlenen "100/2000 Kentsel Dönüşüm Panelleri" kapsamında "Kent ve Dönüşüm Üzerine Kır ve Kenti Konuşmak" konulu bir etkinlik düzenlendi.

İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Gül moderatörlüğünü yaptığı Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Şefika Gülin Beyhan, Doç. Dr. Erkan Polat, Yrd. Doç. Dr. Pervin Şenol’un konuşmacı olarak yer aldığı panel, İİBF Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

“Kent ve Dönüşüm Üzerine Kır ve Kenti Konuşmak” konusu üzerine düzenlenen etkinlikte, kentlerin dönüşümü ve mimari kimlik hakkında bilgi veren Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şefika Gülin Beyhan, kentsel dönüşüm ve mimari kimlik üzerine gerçekleştirilen projelerden bahsederek konuya açıklık getirdi. Frank Gehry’nin İspanya’nın Bask bölgesinde Bilbao şehrinde Guggenheim modern sanat müzesini tasarladığını dile getiren Beyhan, “Projenin yapıldığı yer çöküntü bölgesi olarak da ifade edilebilecek derecede gecekondulaşmanın olduğu bir alandır. Frank Gehry’nin İstanbul Tepebaşı için proje hazırlaması star mimarların yaptığı binaların kentsel dönüşümdeki rollerin kentlerde mimari kimlik oluşturmak üzere kullanılmasının yaygınlık kazandığı girişimlerdendir.” dedi.

Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Polat ise şehircilik şurası hakkında bilgilerini paylaşarak “Bakanlık tarafından “şehircilikte yeni vizyon” teması ile düzenlenen şehircilik şurasının temel amacını “Türkiye’nin yeni kentleşme vizyonunu, gelişen ve değişen koşullar çerçevesinde ve katılımcı bir şekilde belirlemek” olarak özetledi.

Polat şunları kaydetti: “Kentsel kırsal bütünlüğün bir arada tartışılması gerekir. Buna kentsel, kırsal ortaklık da denir. Yıllardır kentlerimizi değiştiriyoruz, dönüştürüyoruz. 30 yılda bir kentlerimiz kabuk değiştiriyor. Tüm bu değişimlerle kentlerde olan yapılarla, yıkıp yapmakla, bir takım makyajlarla yapılan yenilenen şehirlerle ülkemiz yeniden tariflenmeye çalışılıyor. Ama bu arada insan değişiyor dönüşüyor, zaman değişiyor dönüşüyor ve bunun farkında olmadan yaşıyoruz.”

Prof. Dr. Hüseyin Gül de hızla değişen dönüşen ve talepleri farklılaşan, kimlik arayışına düşen toplumlar arasında yer aldığımızı dile getirerek kentleşmenin de bunlardan bağımsız olmadığını söyledi.

Konuşmasında kentin içerindeki kırsala değinen Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Pervin Şenol “Mekan dediğimiz şeyin içerisinde kır ve kent diye iki ayrı yapının var olduğunu biliyoruz. İlk değişimin başladığı sanayi devrimi ve arkasındaki aydınlanma düşüncesi en ciddi ve keskin dönüşümün yaşandığı dönem olarak kabul ediliyor. Bu dönüşüm aslında kenti ilk planda, kırı ise ikinci plana atan düzen üzerinden gelişti günümüze kadar. Dolayısıyla son 200- 250 yıldır yaşanan kentleşme dediğimiz şeyin içinde barınan aslında kırdır. Kırsal dediğimiz sadece bir yerleşim yeri değil toplumsal bütünlüğün alanıdır.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcıların soruları da yanıtlandı.