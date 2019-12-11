Çorum Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atandı

Isparta’da yaklaşık 7 aydır vekaletle yönetilen Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atama yapıldı. Çorum Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atandı. Bilindiği gibi; Yaklaşık bir yıldır İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten Ahmet Yıldırım 10 Mayıs 2019 tarihinde görevden alınmış ve bu görevi İl Müdür Yardımcısı Ceylan Çaylak vekaleten yürütüyordu.1976 yılında Burdur/Bucak’ta doğdu. İlk ve ortaöğretimini burada tamamladı. Lisans eğitimini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği alanında yaptı. Yüksek Lisans eğitiminde tezini Sınıf Eğitimi alanında verdi. Alanda uluslararası dergide yayınlanmış makale ve bildirisi olan YILMAZ, sınıf öğretmenliği ile birleştirilmiş sınıflar dahil olmak üzere ilkokullarda, özel eğitim üstün yetenekliler alan değişikliği ile özel eğitim kurumu olan Bilsem’de, Ankara Üniversitesi Tömer dil eğitimi ile ortaokul ve liselerde öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 2009 yılında Bozok Üniversitesine Daire Başkanı olarak atandı ve adı geçen kurumda Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı. NLP Pratictitioner Uygulayıcılığı ile Kişisel Gelişim Uzmanı da olan YILMAZ evli ve 3 çocuk babasıdır.